Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El Ejército Nacional llevará a cabo la edición número 14 de la Noche de los Héroes el viernes, 27 de noviembre, un evento que año tras año rinde homenaje a miembros destacados de la institución y a sus aliados de cuatro patas. En esta ocasión, serán reconocidos 71 homenajeados en total: 66 son integrantes del Ejército y cinco son perros de trabajo militar, de acuerdo con la información proporcionada por la propia institución. La ceremonia se desarrollará en el Planetario de Bogotá y contará con la presencia de autoridades nacionales, altos mandos militares, invitados especiales y familiares de los uniformados.

Sigue a PULZO en Discover

Bajo el lema “Héroes por siempre”, la edición 14 de esta ceremonia se organiza en torno a 32 categorías. Según el Ejército Nacional, estas diferentes categorías permiten resaltar “la diversidad de capacidades y especialidades que contribuyen al servicio de la nación”. Los reconocimientos abarcan resultados y actuaciones en áreas como operaciones militares, asistencia humanitaria, desminado, protección de la población civil, sanidad, inteligencia y la lucha contra economías ilícitas, particularmente el narcotráfico y la minería ilegal.

Un punto especialmente destacado durante este evento será el reconocimiento al papel fundamental que desempeñan los perros militares. De acuerdo con el Ejército, la contribución de estos animales en tareas de detección de explosivos, búsqueda y acompañamiento operacional resulta clave para el éxito de diversas misiones. Además de estos aspectos operativos, en la Noche de los Héroes también se premiarán aportes en innovación, transparencia, liderazgo y excelencia, mostrando así una visión integral del compromiso de sus integrantes.

El comandante del Ejército Nacional, general José Bertulfo Soto Sánchez, participará en el evento y, según aseguró la institución, la ceremonia trasciende el reconocimiento individual para proyectar hacia las futuras generaciones los valores fundamentales del servicio militar. Se trata de mantener viva la memoria de quienes, desde diferentes roles y capacidades, han aportado a la historia y el legado de esta institución.

Las fuentes principales de esta información resultan verificables en la comunicación oficial del Ejército Nacional y la cobertura de medios reconocidos como El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué categorías serán premiadas en la Noche de los Héroes del Ejército Nacional?

La edición 14 de la Noche de los Héroes contempla un total de 32 categorías. Estas reconocen logros y labores en operaciones militares, asistencia humanitaria, desminado, protección de civiles, sanidad, inteligencia, combate a economías ilícitas, así como innovación, transparencia, liderazgo y excelencia, de acuerdo con el Ejército Nacional.

¿Por qué el Ejército Nacional reconoce a los perros militares en esta ceremonia?

El reconocimiento a los perros de trabajo militar resalta su papel fundamental en tareas como la detección de explosivos, labores de búsqueda y acompañamiento operacional. La institución considera que su contribución resulta determinante para el éxito de numerosas misiones, según lo informado por el Ejército Nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.