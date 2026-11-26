La situación de tensión en la Universidad Nacional de Colombia sumó una nueva denuncia pública. Diego Torres, profesor de la institución, alertó sobre presuntas amenazas de muerte, grafitis intimidantes e irrupciones de personas encapuchadas en salones de clase de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, en Bogotá.

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A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el docente aseguró que, aunque durante los últimos meses se había mantenido la normalidad académica, dentro de esa facultad estarían ocurriendo situaciones que afectan la tranquilidad de estudiantes y profesores.

El profesor también señaló que, según denuncias que conoce, algunas de las personas que participan en esos episodios no serían estudiantes de la universidad. Además, mencionó a un representante estudiantil que estaría presuntamente involucrado en el ataque con arma cortopunzante contra Kevin Arrigui.

Ese señalamiento hace parte de la denuncia pública del docente y no constituye una responsabilidad establecida. El caso de Arrigui, quien resultó herido en julio dentro del campus, ha estado rodeado de versiones enfrentadas y es materia de investigación.

Profesor alertó por estudiantes que tendrían miedo de ir a clases

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento de Diego Torres tiene que ver con las personas que, según dijo, estarían siendo amenazadas dentro de la facultad y que no han tenido la misma visibilidad que otros episodios de violencia.

El docente hizo especial énfasis en la situación de las estudiantes y aseguró que algunas han trabajado para defender su derecho a estudiar, pero ahora tendrían temor de ingresar a la Universidad y asistir a sus clases.

“Muchas de ellas han trabajado en silencio para defender su derecho a estudiar y hoy tienen miedo de entrar a clase, de ir a la Universidad. Ellas también merecen nuestra protección”, escribió.

Torres también se refirió a los hechos ocurridos el 25 de noviembre contra Catalina Toro, decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Según su publicación, la profesora fue intimidada en su propia oficina.

La situación de la decana generó pronunciamientos de rechazo de autoridades académicas de distintas sedes de la Universidad Nacional. Los decanos y decanas defendieron el derecho a la crítica y al debate dentro de la institución, pero advirtieron que las diferencias políticas e ideológicas no justifican amenazas ni hostigamientos.

A la comunidad académica y a la sociedad colombiana Soy Diego Torres, profesor de la Universidad Nacional de Colombia (@UNALOficial). Hoy no puedo guardar silencio. A pesar de la normalidad académica que hemos tenido a lo largo de estos meses, en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas (@fdcps_unal) en Bogotá está ocurriendo algo grave, y casi nadie lo está contando. Hay amenazas, entre ellas amenazas de muerte. Hay grafitis intimidantes. Grupos de personas encapuchadas han irrumpido por la fuerza en los salones de clase. Muchas de esas personas cubren su rostro porque no son estudiantes de la Universidad, pero según se ha denunciado, han estado lideradas por un representante estudiantil que estaría presuntamente involucrado en el ataque con arma cortopunzante contra el estudiante Kevin Arrigui. El 25 de noviembre intimidaron a la decana, la profesora Catalina Toro (@ctorop1), en su propia oficina. Las decanas y decanos de todo el país ya rechazaron esos hechos, y yo me uno a ese rechazo. Pero quiero hablar también de quienes nadie está nombrando: los estudiantes amenazados. Sobre todo las estudiantes. Muchas de ellas han trabajado en silencio para defender su derecho a estudiar y hoy tienen miedo de entrar a clase, de ir a la Universidad. Ellas también merecen nuestra protección. Quien se tapa la cara para intimidar no está debatiendo ideas. Las diferencias políticas son legítimas en la universidad, pero la violencia no lo es nunca. No importa qué causa diga defender quien la ejerce. Por eso hago tres llamados. A la comunidad universitaria, para que no normalice el miedo, estudiantes y profesores, es tiempo de decir basta, no más miedo en la Facultad. A las autoridades, para que protejan a la decana y a cada estudiante amenazado, y para que se investigue con rigor y con pleno respeto al debido proceso. Y a la sociedad, para que empiece a ver una realidad importante: una gran mayoría de estudiantes y profesores busca la excelencia académica, va a clases y laboratorios, mientras que una minoría impone por medio de la violencia un odio hacia nuestra Universidad y genera una falsa imagen. Proteger la institucionalidad es proteger a las personas. Debemos proteger, rechazar y denunciar. La Universidad Nacional es de todos, y no se la vamos a entregar al miedo. No más miedo en los pasillos de la academia. — Diego A. Torres G. (@DiegoTorres_Fis) November 26, 2026

Los llamados del profesor a las autoridades y a la comunidad universitaria

En su mensaje, Diego Torres hizo tres llamados. El primero estuvo dirigido a estudiantes y profesores, a quienes pidió no normalizar el miedo y rechazar cualquier forma de intimidación dentro de los espacios académicos.

El segundo fue para las autoridades, a las que solicitó proteger a la decana Catalina Toro y a cada estudiante que haya recibido amenazas. También pidió que los hechos sean investigados con rigor y respeto por el debido proceso.

Finalmente, el profesor invitó a la sociedad colombiana a reconocer que, según su planteamiento, la mayoría de estudiantes y docentes continúa concentrada en sus actividades académicas, mientras una minoría estaría imponiendo dinámicas de violencia.

“Quien se tapa la cara para intimidar no está debatiendo ideas. Las diferencias políticas son legítimas en la universidad, pero la violencia no lo es nunca”, manifestó.

La denuncia se conoce después de que el rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, rechazara los actos de intimidación contra Catalina Toro y anunciara medidas de protección, la activación de una ruta ante la Unidad Nacional de Protección y la presentación de una denuncia ante las autoridades.

Por ahora, las afirmaciones de Torres sobre las amenazas a estudiantes y las irrupciones de encapuchados requieren el esclarecimiento de las autoridades y un pronunciamiento institucional específico sobre esos hechos.

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