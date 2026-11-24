Por: El Espectador

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La Cámara de Representantes de Colombia tomó la decisión de suspender a Luz Verónica Estrada Holguín, congresista del movimiento Pacto Histórico, una medida que se adopta por la supuesta falsificación de sus títulos universitario y de bachiller. Esta determinación, documentada en la resolución 0910 y suscrita por los presidentes Nicolás Barguil y Erick Adrián Velasco, obedece a la sanción impuesta recientemente por la Procuraduría General, órgano encargado de la vigilancia y control disciplinario. Según la información suministrada por El Espectador, la suspensión de Estrada será hasta por tres meses, durante los cuales estará apartada completamente de sus funciones legislativas, quedando inhabilitada para participar en debates, votaciones o gozar de los beneficios que corresponden a su cargo, incluyendo el esquema de seguridad asignado a los congresistas.

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El anuncio de esta decisión se realizó el 23 de noviembre. La Cámara precisó que, al tratarse de una suspensión provisional inferior a 24 meses, el movimiento Pacto Histórico no podrá designar un reemplazo en la curul, lo que significa una disminución de votos para su bancada, especialmente en deliberaciones de alto impacto como el proyecto de ajuste fiscal propuesto por el gobierno de Abelardo de la Espriella. Esta investigación disciplinaria, iniciada por la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría desde el 19 de noviembre, se desencadenó después de que la Universidad Nacional negara la validez del título que Estrada habría presentado, tanto ante el Congreso como ante otras entidades estatales.

La Procuraduría manifestó que la medida busca prevenir que Estrada, en calidad de representante, interfiera en el avance del proceso disciplinario utilizando su investidura. A su vez, la Comisión de Ética de la Cámara examina el caso, con la posibilidad de aplicar sanciones adicionales. Por su parte, el Pacto Histórico también revisa internamente la situación a través de su Comisión Nacional de Ética. La colectividad resaltó que no se exige un título universitario para ser congresista en Colombia, pues la Constitución establece como requisito la nacionalidad y una edad mínima, pero aclaró que si se comprueba la falsificación de algún diploma, sus militantes deberán asumir las sanciones legales correspondientes.

Este contexto ha llevado a que el escándalo por títulos falsos salpique a otras congresistas como Claudia Teresa Romero, Deisy Johana Osorio y Andrea Vargas, quienes han dado diferentes respuestas a estas denuncias. Romero negó la autenticidad de un diploma a su nombre; Vargas, a quien acusan de falsificar un título de abogada, explicó su condición de egresada, y Osorio aún no se ha pronunciado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue suspendida Luz Verónica Estrada Holguín de la Cámara de Representantes?

La suspensión de Luz Verónica Estrada Holguín se produjo por la investigación en marcha sobre la presunta falsificación de sus títulos académico y de bachiller. De acuerdo con información de El Espectador, la Procuraduría decretó la suspensión provisional mientras se determina si la congresista utilizó documentos falsos para asumir su cargo o desempeñar funciones públicas.

¿Cuáles son los requisitos para ser congresista en Colombia?

La Constitución de Colombia establece como requisitos para ser congresista la nacionalidad colombiana y una edad mínima: 25 años para la Cámara de Representantes y 30 años para el Senado. No es obligatorio tener títulos universitarios. Sin embargo, la falsificación de documentos, si se comprueba, podría acarrear sanciones disciplinarias y penales, según el Pacto Histórico y lo indica el marco legal colombiano.

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