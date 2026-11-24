Por: El Espectador

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La búsqueda de la paz en Colombia sigue siendo empañada por el constante asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los desafíos para proteger la vida de estas personas han persistido durante los últimos diez años, especialmente en los territorios más afectados por el conflicto armado. Así lo confirma un informe reciente de la entidad, que señala la creciente urgencia de atender con prioridad este fenómeno enquistado en distintas regiones del país.

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Las cifras entregadas por la Defensoría resultan inquietantes: entre enero de 2016 y el 31 de octubre de 2026, fueron asesinados 1.807 líderes sociales en Colombia. Esta cifra incluye a personas que ejercían actividades de defensa de derechos humanos y liderazgos comunitarios. Tan solo en los primeros meses de este año, la Defensoría reportó el asesinato de 113 líderes, 29 mujeres lideresas y 14 firmantes del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), acuerdo que alcanzó una década este 24 de noviembre. Según la entidad, "estas cifras evidencian los enormes desafíos que persisten para garantizar la no repetición y el ejercicio de los derechos en los territorios".

En lo corrido de los primeros diez meses de este año, agosto se destacó como el mes con mayor cantidad de casos reportados, con 24 asesinatos, seguido de abril con 18, mayo con 14 y enero con 13. Los departamentos más afectados han sido Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander y La Guajira. Sumado a esto, durante ese mismo periodo, se registraron 102 masacres que dejaron un saldo de 397 víctimas, siendo enero y marzo los meses más críticos en cuanto a este tipo de hechos. Las masacres afectaron principalmente a los departamentos de Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Norte de Santander.

La Defensoría del Pueblo ha sido enfática en resaltar que construir una paz verdadera significa garantizar la protección de personas que defienden los derechos humanos, representan a sus comunidades, participan en iniciativas democráticas o velan por la naturaleza, para que puedan ejercer sus funciones sin miedo ni amenazas a su vida. Como subraya la misma entidad, "la protección de la vida es un compromiso irrenunciable de la construcción de paz". Toda esta información fue tomada del reciente reporte de la Defensoría del Pueblo y de la sección Judicial de El Espectador.

¿Cuántos líderes sociales han sido asesinados en Colombia según la Defensoría del Pueblo?

La Defensoría del Pueblo reportó que, entre enero de 2016 y el 31 de octubre de 2026, han sido asesinados 1.807 líderes sociales en diferentes regiones de Colombia, una cifra que evidencia la gravedad del riesgo que enfrentan quienes defienden los derechos humanos.

¿Cuáles departamentos concentran más violencia contra líderes sociales y masacres en Colombia?

De acuerdo con el informe de la Defensoría del Pueblo, los departamentos de Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander y La Guajira presentan los mayores índices de violencia contra líderes sociales y mayor ocurrencia de masacres en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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