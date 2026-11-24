Ómar Pardo Galeano, conocido con el alias de ‘Antonio Medina’ y señalado por las autoridades de estar detrás del atentado con carro bomba contra la Gobernación del Meta, figura en una resolución que firmó el gobierno de Gustavo Petro en marzo de 2023 para reconocer a integrantes de las disidencias de las Farc como representantes en acercamientos exploratorios de paz.

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La Unidad Investigativa de El Tiempo estableció que el nombre del cabecilla aparece en la Resolución 039 del 8 de marzo de 2023, documento mediante el cual se reconoció a 19 integrantes del autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las Farc-EP para participar en esos acercamientos con el Ejecutivo.

Entre los nombres incluidos también estaban alias ‘Andrey Avendaño’, el ‘Mocho Olmedo’ y ‘Marlon’. La resolución contemplaba una vigencia de 45 días hábiles y la solicitud de suspensión de las órdenes de captura contra los representantes reconocidos.

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Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación, que en ese momento estaba bajo la dirección de Martha Mancera, no accedió a esa solicitud.

La aparición de ‘Antonio Medina’ en ese documento cobra relevancia por su posterior trayectoria dentro de las disidencias y por la decisión que tomó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de expulsarlo definitivamente de la justicia transicional.

Por qué la JEP expulsó a alias ‘Antonio Medina’ de la justicia transicional

Ómar Pardo Galeano hizo parte de las antiguas Farc y fue firmante del Acuerdo de Paz alcanzado en La Habana. En mayo de 2017 recibió el beneficio de libertad condicionada, después de permanecer privado de la libertad por diferentes delitos cometidos durante su paso por estructuras guerrilleras.

No obstante, su nombre volvió a aparecer en informes de inteligencia militar y policial por su presunta vinculación con acciones armadas en los departamentos del Meta y Arauca.

De acuerdo con el expediente de la JEP, Pardo Galeano retomó las armas a finales de 2018 y asumió responsabilidades de mando dentro de la estructura disidente que posteriormente se conoció como Estado Mayor Central.

El 24 de noviembre de 2023, la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP resolvió excluirlo definitivamente del componente judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

#ATENCIÓN | Por deserción manifiesta, incumplimiento con extrema gravedad y rearme después de la firma del Acuerdo Final de Paz, la Sala de Amnistía o Indulto expulsó del Sistema Integral para la Paz a Ómar Pardo Galeano, conocido como ‘Antonio Medina’. — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) November 24, 2023

En la decisión, identificada con el número SAI-AOI-D-DVL-496-2023, la magistratura lo declaró desertor armado manifiesto y determinó que había incumplido de manera extremadamente grave las condiciones que debía mantener para acceder a los beneficios de la justicia transicional.

Uno de los elementos considerados por la JEP fue precisamente su reconocimiento como representante del Estado Mayor Central en la Resolución 039 de marzo de 2023, pues esa designación evidenciaba su pertenencia a una organización armada ilegal.

La decisión también implicó la pérdida de los beneficios jurídicos que había recibido en el marco del Acuerdo de Paz y la remisión de sus procesos penales a la justicia ordinaria.

Por tanto, ‘Antonio Medina’ no hace parte actualmente de la JEP. Su expulsión se produjo tres años antes del atentado contra la Gobernación del Meta.

Alias ‘Antonio Medina’, señalado por atentado contra la Gobernación del Meta

El nombre de Ómar Pardo Galeano volvió a cobrar relevancia tras el carro bomba que explotó durante la noche del lunes 23 de noviembre de 2026, en inmediaciones de la Gobernación del Meta, en Villavicencio.

El presidente Abelardo De La Espriella señaló al jefe disidente como uno de los responsables del ataque, que dejó 23 personas heridas y provocó daños en edificaciones y establecimientos comerciales de la zona.

De acuerdo con las primeras hipótesis de inteligencia, el atentado habría sido ejecutado por un hombre conocido con el alias de Patón, quien quedó registrado en cámaras de seguridad de un peaje. Las autoridades investigan si actuó siguiendo instrucciones de ‘Antonio Medina’.

El vehículo utilizado en el ataque era una Renault Duster Oroch blanca que, según la información preliminar, había sido robada ocho meses antes en Puerto Gaitán, Meta, por sujetos armados.

Pardo Galeano es señalado como uno de los hombres de confianza de alias ‘Iván Mordisco’ y como cabecilla de estructuras del Estado Mayor Central que tienen presencia en los Llanos Orientales y zonas fronterizas con Venezuela.

Tras el atentado, De La Espriella aseguró que su Gobierno utilizará las herramientas constitucionales y legales para perseguir a los responsables.

“A quienes se fortalecieron al amparo de fallidos procesos de paz, con el respaldo de Dios y de nuestra Fuerza Pública, los perseguiremos hasta someterlos a la justicia. No voy a retroceder ni a negociar con los criminales. Los enfrentaré con absoluta determinación y emplearé todas las herramientas que me otorgan la Constitución y la ley para devolverles la seguridad y la tranquilidad a los colombianos”, manifestó el mandatario.

Mientras avanzan las investigaciones para establecer quiénes planearon y ejecutaron el atentado en Villavicencio, el antecedente de la Resolución 039 y la posterior expulsión de ‘Antonio Medina’ de la JEP vuelven a poner bajo la lupa su trayectoria dentro de las disidencias de las Farc.

Así fue el atentado en Villavicencio

Estas son las imágenes del atentado en Villavicencio ocurrido el 23 de noviembre, cerca de las 9 de la noche. Cerca de 80 kilos de explosivos fueron detonados desde un vehículo estacionado a 15 metros del edificio de la gobernación del Meta. Hasta el momento, hay 23 personas heridas y muchísimas edificaciones afectadas.