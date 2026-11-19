Por: El Espectador

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La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los denominados "falsos positivos", crímenes cometidos por agentes del Estado en los que asesinatos y desapariciones forzadas fueron presentadas como bajas legítimas en combate, constituyeron un patrón sistemático y generalizado en todo el país. Estos hechos, según la JEP, dejaron miles de víctimas entre enero de 2002 y 2008. El organismo cerró la etapa de investigación sobre el Caso 03, en el cual se esclarecen los detalles de tiempo, modo y lugar de más de dos mil delitos cometidos durante este periodo, según los datos oficiales de la jurisdicción.

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En sus conclusiones, la Sala identificó a diez generales retirados como responsables máximos por su rol en la expansión nacional de este crimen, al ejercer altos cargos de mando en la estructura militar. Siete de estos oficiales fueron llamados por la JEP a reconocer su responsabilidad directa, mientras que tres de ellos fueron remitidos a la Unidad de Investigación para profundizar sobre su participación específica en la consolidación del patrón nacional registrado entre 2005 y 2008. La JEP indicó que "este fenómeno se manifestó desde, al menos, 2002, bajo distintas dinámicas territoriales, y que entre 2005 y 2008 adquirió una dimensión nacional, periodo en el que se concentró el 76% de la victimización".

De acuerdo con El Espectador, la investigación dirigida por el magistrado Óscar Parra Vera permitió definir un patrón macrocriminal, con 2.077 víctimas directas entre asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate y 34 personas sobrevivientes registradas entre 2005 y 2008. La JEP determinó que estas conductas estuvieron vinculadas inicialmente a factores como la estigmatización contrainsurgente, la relación con estructuras paramilitares y la presión por mostrar resultados en operaciones militares.

Según la jurisdicción, durante los años 2005 a 2008 se consolidó "una política de facto que privilegió el número de bajas en combate como principal indicador de éxito operacional". Esta política facilitó que prácticas como los "falsos positivos" se extendieran por todo el país, siempre bajo el mismo objetivo: asesinar a personas protegidas y presentarlas falsamente como bajas en combate para aparentar logros militares.

Entre los implicados, la jurisdicción resaltó el nivel de mando de los oficiales acusados: desde comandantes de divisiones, quienes dirigían operaciones en amplias zonas geográficas, hasta el comandante del Ejército, encargado de establecer prioridades y evaluar resultados en todo el territorio nacional. Estas posiciones les otorgaban capacidad para definir el rumbo de las operaciones y la manera en que se presentaban sus resultados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles generales retirados fueron señalados por la JEP como máximos responsables en el caso de los falsos positivos?

Los generales retirados señalados como máximos responsables por la Jurisdicción Especial para la Paz, de acuerdo con El Espectador, son Luis Felipe Paredes Cadena, Carlos Orlando Quiroga Ferreira, Justo Eliseo Peña Sánchez, Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, Hernando Pérez Molina, Guillermo Quiñónez Quiroz, José Joaquín Cortés Franco, Mario Montoya Uribe, Óscar Enrique González Peña y Luis Roberto Pico Hernández. Siete de ellos fueron llamados a reconocer responsabilidad y otros tres enviados a la Unidad de Investigación.

¿Qué significa el término "falsos positivos" en el contexto militar colombiano?

El término "falsos positivos" hace referencia a asesinatos y desapariciones forzadas cometidos por agentes del Estado, quienes presentaban a las víctimas de manera ilegítima como bajas en combate. Según la JEP, esto formó parte de un patrón criminal destinado a mostrar supuestos éxitos operacionales y aumentar los resultados militares, cuando en realidad las víctimas eran civiles protegidos por el derecho internacional humanitario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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