Un sismo de magnitud 2,4 se registró este jueves 19 de noviembre de 2026 en el municipio de Los Santos, Santander, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento telúrico ocurrió a las 12:51 p. m., hora local, y tuvo una profundidad de 140 kilómetros, por lo que se clasifica como un evento de origen profundo.

De acuerdo con la información entregada por la entidad, el epicentro se ubicó en las coordenadas 6,80° de latitud y -73,04° de longitud.

Entre los municipios más cercanos al punto del sismo se encuentran Cepitá y Los Santos, ambos a una distancia aproximada de 9 kilómetros, así como Jordán, ubicado a 10 kilómetros.

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El evento fue detectado mediante seis estaciones de monitoreo y su registro aparece con estatus automático en los sistemas del Servicio Geológico Colombiano.

El informe también reportó un RMS de 0,9 segundos y un GAP de 151 grados, indicadores técnicos utilizados para establecer la precisión de la localización del movimiento.

Aunque la magnitud fue baja, el reporte permite conocer las características del fenómeno y su ubicación en una de las zonas con mayor actividad sísmica de Colombia.

No se entregaron datos adicionales sobre afectaciones o daños relacionados con este movimiento telúrico.

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