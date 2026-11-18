Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un sismo de magnitud 3,0 fue registrado a las 3:31 de la tarde este miércoles 18 de noviembre de 2026 en Chaparral, Tolima, de acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Según la información divulgada por la entidad, este evento sísmico corresponde a una profundidad superficial, un dato que adquiere relevancia debido a que este tipo de movimientos se perciben con mayor intensidad en la zona cercana al epicentro.

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El SGC, como ente encargado del monitoreo y divulgación sobre la actividad sísmica en el país, compartió el reporte a través de sus canales oficiales, donde se resalta el carácter superficial de este temblor, lo cual puede generar inquietud entre los habitantes de Chaparral y otros municipios cercanos del Tolima. Sin embargo, el boletín aclara que, pese a la magnitud registrada, hasta el cierre del informe no se reportaron daños materiales ni personas afectadas.

Este tipo de eventos motivan a la comunidad a estar atentos a las recomendaciones de entidades oficiales. El SGC invitó expresamente a quienes hayan sentido el sismo a reportar su experiencia a través de la plataforma Sismos Sentidos, una herramienta oficial que ayuda a la entidad no solo a identificar la distribución geográfica de quienes percibieron el movimiento, sino también a complementar su monitoreo constante de la actividad sísmica en el territorio nacional.

La institución recordó la importancia de informarse únicamente por los canales oficiales y no difundir información sin confirmar sobre posibles impactos en la zona afectada. De acuerdo con el SGC, seguir este protocolo es fundamental para evitar alarmas injustificadas y mantener una comunicación responsable en casos de sismos o movimientos telúricos, una preocupación recurrente en regiones como el Tolima.

Este evento no solo refuerza el valor de sistemas de reporte ciudadano como Sismos Sentidos, sino que también destaca el papel crucial del monitoreo transparente por parte de entidades como el Servicio Geológico Colombiano. Según lo presentado por el SGC, el reporte sobre el temblor de Chaparral cumple con las necesidades de información para la prevención y la reacción adecuada ante situaciones similares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa que un sismo tenga profundidad superficial?

Que un sismo tenga profundidad superficial implica que el origen del movimiento telúrico se encuentra cerca de la superficie terrestre, lo cual puede ocasionar que sea sentido con mayor intensidad por quienes se encuentren cerca del epicentro, según lo informado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Esta condición no necesariamente determina la existencia de daños, pero sí explica por qué algunas personas perciben mayor fuerza durante el evento.

¿Cómo reportar al Servicio Geológico Colombiano que se sintió un sismo?

Según el SGC, para reportar que usted sintió un temblor debe utilizar la plataforma oficial llamada Sismos Sentidos, la cual está diseñada para recibir experiencias ciudadanas tras un evento sísmico. Estos reportes permiten a la entidad complementar el seguimiento de la actividad sísmica y mejorar la información registrada en cada caso específico.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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