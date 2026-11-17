Así como un temblor en la mañana del martes 17 de noviembre de 2026 movió al territorio nacional, un segundo episodio encendió las alarmas entre las personas del sector más comprometido.

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) indicó que hubo un evento sísmico a las 3:47 de la tarde con magnitud 3.9 y con profundidad de 150 kilómetros, con epicentro en Los Santos (Santander).

Lo llamativo es que apenas 6 horas antes hubo otro movimiento telúrico en la misma zona, aunque para ese caso el registro fue mucho menos, con una magnitud de 3.2.

“Se sintió corto y leve en Bucaramanga”, indicó una de las personas que respondió a la alerta por parte de la mencionada entidad, encargada del seguimiento de este tipo de casos.

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Resulta pertinente remarcar la importancia de darle seguimiento constante a estos casos después del terremoto que afectó a Colombia el pasado 10 de agosto de 2026, pues han aumentado los eventos en los últimos meses.

Si bien la zona de Los Santos es de frecuentes temblores, el caso no pasa desapercibido si se tiene en cuenta la emergencia que viven miles de afectados a nivel nacional debido a la pérdida de sus viviendas y demás.

A pesar de que las zonas en cuestión no son tan cercanas a Santander (Risaralda, Caldas, Valle del Cauca, Chocó y Quindío), el episodio no es aislado para las autoridades responsables.

De ahí la clave de seguir las recomendaciones para reaccionar de manera adecuada frente a estos movimientos telúricos en los diferentes escenarios, ya que eso marca diferencia no solo en el instante sino ante una eventual emergencia posterior como sucedió recientemente.

¿Qué hacer en caso de un temblor en Colombia?

Colombia registra actividad sísmica permanente debido a su ubicación geológica, por lo cual conocer los protocolos de autoprotección resulta fundamental para salvar vidas durante un temblor.

Cuando comienza una sacudida, los ciudadanos deben mantener la calma, evitar correr desesperadamente y abstenerse de gritar para prevenir accidentes o situaciones de pánico colectivo.

Si las personas permanecen dentro de una construcción sismorresistente, conviene aplicar la regla de agacharse, cubrirse y sujetarse junto a columnas estructurales o debajo de mesas macizas.

Resulta indispensable alejarse inmediatamente de ventanales, espejos, bibliotecas, lámparas colgantes y estanterías altas que puedan volcarse o desprenderse violentamente durante el movimiento telúrico.

Asimismo, conviene evitar ubicarse debajo de los marcos de las puertas, pues constituyen puntos inseguros frente a desprendimientos estructurales en edificaciones contemporáneas.

Durante o inmediatamente después del temblor, queda estrictamente prohibido utilizar ascensores debido al alto riesgo de fallas eléctricas o atrapamientos mecánicos dentro de las cabinas.

Quienes se encuentren en la vía pública deben desplazarse hacia espacios abiertos lejos de fachadas, postes eléctricos, cables energizados, vallas publicitarias y árboles frondosos.

Si el sismo sorprende a conductores en marcha, corresponde reducir gradualmente la velocidad, estacionar lejos de puentes o edificios altos y esperar dentro del vehículo.

Una vez finalizada la sacudida, procede una evacuación ordenada por las escaleras siguiendo las rutas señalizadas hacia el punto de encuentro previamente acordado.

Antes de abandonar viviendas u oficinas, conviene cerrar las llaves de paso de gas, registros de agua y bajar interruptores eléctricos para prevenir incendios o fugas.

Posteriormente, resulta vital revisar posibles grietas estructurales antes de reingresar, priorizar mensajes de texto sobre llamadas telefónicas y mantener listo un kit básico de emergencias.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.