Un temblor fue reportado en el occidente de Colombia durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre. El evento tuvo como referencia el municipio de El Litoral del San Juan, en Chocó, y fue incluido en el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Dan a conocer zonas de Colombia con mayor riesgo de terremoto; SGC habló de varios departamentos)

El organismo informó que el temblor alcanzó una magnitud de 3,4 y tuvo una profundidad de 100 kilómetros. Estos dos datos hacen parte de los parámetros establecidos en la actualización del reporte publicado a la 1:15 de la mañana, hora local.

El registro ubica el evento en jurisdicción de El Litoral del San Juan, también conocido como Docordó, en el departamento del Chocó. Se trata de la información disponible en el boletín sísmico para identificar el movimiento ocurrido durante las primeras horas del día.

Lee También

Aunque el reporte permite conocer la magnitud y la profundidad del evento, no se deben atribuir afectaciones o reportes de percepción en otras poblaciones sin información confirmada por las autoridades.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-11-14, 01:15 hora local Magnitud 3.4. Profundidad 100 km, El Litoral del San Juán (Docordó) – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/Z7VnUAxsi6 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) November 14, 2026

Otro temblor se había registrado en Colombia horas antes

El movimiento reportado en Chocó no fue el único evento sísmico registrado durante la noche. El viernes 13 de noviembre, a las 10:02 p. m., el SGC informó sobre otro temblor con epicentro en Chaparral, Tolima.

Ese evento tuvo una magnitud de 3,3 y fue clasificado como superficial, es decir, con una profundidad inferior a los 30 kilómetros. Así, en un intervalo de pocas horas se reportaron dos movimientos sísmicos en diferentes departamentos del país: primero en Tolima y posteriormente en Chocó.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-11-13, 22:02 hora local Magnitud 3.3. Profundidad superficial, Chaparral – Tolima, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/dG2b1GxcC9 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) November 14, 2026

¿Cómo reportar si sintió el temblor en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano cuenta con la herramienta Sismo Sentido, mediante la cual las personas pueden informar si percibieron un movimiento telúrico y aportar datos sobre cómo lo experimentaron en su zona.

Para participar, los ciudadanos pueden ingresar al portal oficial de Sismo Sentido, seleccionar el evento correspondiente y completar el formulario con la información solicitada. Estos reportes ayudan a la entidad a recopilar datos sobre la percepción de los movimientos sísmicos en diferentes lugares del país.

El registro puede consultarse en la página oficial del Servicio Geológico Colombiano, donde también se publica información sobre los eventos sísmicos reportados en Colombia.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.