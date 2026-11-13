SuperGiros comenzó a cumplir su compromiso de invertir $15.000 millones en la recuperación de las viviendas de sus colaboradores afectados por el terremoto del 10 de agosto. La compañía entregó el pasado 11 de noviembre la primera casa reconstruida y amoblada del programa, en una iniciativa que busca ayudar a más de 1.200 familias que sufrieron las consecuencias de la emergencia.

Sigue a PULZO en Discover

La primera beneficiaria fue Luisa Téllez, asesora de la empresa, quien recibió las llaves de su nuevo hogar en Tuluá, Valle del Cauca, junto a su abuela Alba. Ambas habían perdido su vivienda durante el movimiento telúrico y ahora cuentan con un espacio completamente reconstruido y equipado para comenzar de nuevo.

El proyecto surgió del compromiso anunciado por Gustavo Gómez, fundador de SuperGiros, durante las jornadas de atención a los damnificados en el Chocó. En ese momento, la compañía manifestó que asumiría con recursos propios la recuperación de las casas de sus trabajadores afectados, con el propósito de que esas soluciones no dependieran exclusivamente del presupuesto estatal.

La propuesta fue reconocida públicamente por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, durante su visita al Chocó. El esquema plantea que SuperGiros se encargue de financiar, coordinar y ejecutar las intervenciones de las viviendas de sus colaboradores, mientras el Gobierno puede concentrar sus esfuerzos y recursos en otras familias damnificadas por el terremoto.

Lee También

Para definir el alcance de la iniciativa, la empresa hizo un censo nacional que identificó a más de 1.200 familias afectadas. De acuerdo con el balance presentado por la compañía, 620 viviendas necesitan reparaciones y más de 70 registraron pérdida total, por lo que deberán ser reconstruidas desde cero. Las soluciones se definirán según el nivel de daño y las necesidades de cada hogar.

Uno de los aspectos del programa es el sistema de construcción que utilizará SuperGiros para acelerar las obras. Se trata de un modelo prefabricado de mampostería con columnas metálicas, con el que se proyecta levantar casas de aproximadamente 66 metros cuadrados en unas tres semanas. Además, el plan contempla la participación remunerada de trabajadores de las comunidades afectadas y el apoyo de las administraciones municipales en la demolición de estructuras deterioradas.

La compañía espera completar las intervenciones previstas a comienzos de 2027. Edgar Páez, presidente de SuperGiros, aseguró que la primera entrega representa el cumplimiento de una promesa hecha durante la emergencia y reiteró que el objetivo es que todos los colaboradores que perdieron sus viviendas puedan recuperar un hogar. Gustavo Gómez, por su parte, destacó el respaldo de la empresa a sus trabajadores.

La entrega en Tuluá también estuvo marcada por el agradecimiento de Luisa y su abuela, quienes destacaron la ayuda recibida después de perder su casa. Con esta primera vivienda, SuperGiros puso en marcha la ejecución de los $15.000 millones anunciados y comenzó un proceso que busca devolverles estabilidad a sus trabajadores damnificados, al tiempo que plantea una participación directa del sector privado en la reconstrucción tras la emergencia.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.