La caída de Outlook y de varias herramientas de Microsoft 365 tiene su origen en problemas técnicos de Exchange Online, la plataforma que administra los correos electrónicos, calendarios y comunicaciones en la nube. La compañía explicó que algunos servidores comenzaron a presentar dificultades para procesar solicitudes de conexión segura, lo que impidió que numerosos usuarios accedieran con normalidad a sus cuentas y se extendió a otras aplicaciones empresariales.

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Según el diagnóstico de Microsoft, el incidente comenzó el 12 de noviembre y coincidió con un cambio reciente en la configuración de red de su infraestructura. Por esa razón, los equipos técnicos empezaron a revertir esa modificación para intentar recuperar el funcionamiento de los sistemas afectados. La empresa también reconoció que algunas de las primeras medidas aplicadas no tuvieron los resultados esperados.

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El problema no se quedó únicamente en Outlook. Debido a que diferentes herramientas de Microsoft utilizan Exchange Online para consultar calendarios, recuperar información de usuarios, acceder a mensajes o sincronizar datos, la interrupción también afectó funciones de Teams, Copilot, SharePoint Online, Planner, To Do y OneDrive. A la lista se sumaron componentes de administración y seguridad como Microsoft Defender, Purview e Intune, además de Fabric y Power BI.

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La compañía confirmó que entre los territorios con afectaciones documentadas están Colombia, Estados Unidos, Japón, Australia, Singapur, Filipinas, Hong Kong y Reino Unido. Sin embargo, hasta la mañana de este viernes 13 de noviembre no había entregado un balance definitivo sobre la cantidad de usuarios perjudicados ni un listado completo de los países en los que se presentaron problemas.

Para recuperar los servicios, Microsoft puso en marcha varias acciones, entre ellas el reinicio de servidores afectados, ajustes en la configuración, revisión de las conexiones seguras y limitaciones temporales en algunos flujos de tráfico. La empresa informó que ciertas medidas comenzaron a mostrar resultados favorables y que la disponibilidad de las aplicaciones avanzaba de manera progresiva, aunque todavía persistían dificultades en algunos componentes.

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Microsoft también descartó, hasta el momento, indicios de que la interrupción estuviera relacionada con una actividad maliciosa. La investigación se concentra en los problemas de infraestructura y configuración que afectaron a Exchange Online y a los servicios conectados. La compañía mantiene el seguimiento de los incidentes EX1550543 y MO1550821, pero no ha establecido una hora definitiva para la recuperación completa.

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