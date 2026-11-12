Cuando empiezas a crear contenido para redes sociales, es fácil concentrarse en conseguir una buena cámara, encontrar el encuadre perfecto, comprar una luz y organizar un espacio que se vea bien frente a los seguidores.

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Yo también podría haber caído en ese error: preocuparme por cada detalle visual de mis videos y dejar el sonido en segundo plano.

Sin embargo, hay algo que puede arruinar incluso una grabación con una imagen impecable: un audio deficiente. El ruido del ambiente, los sonidos de fondo o una voz que se escucha demasiado lejos pueden hacer que las personas pierdan interés y abandonen el video.

Por eso, mejorar el sonido también debería formar parte de la lista de prioridades de quienes crean contenido para TikTok, Instagram, YouTube o cualquier otra plataforma.

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Y no necesariamente se trata de montar un estudio profesional desde el primer día. Existen micrófonos diseñados para diferentes necesidades, desde grabaciones individuales hasta podcasts y producciones más elaboradas.

Entre las alternativas que vale la pena revisar están estos tres modelos de Shure.

1. Shure MV7+: un micrófono para grabar videos, podcasts y transmisiones

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Si buscas mejorar la calidad de tu voz al grabar contenido, el Shure MV7+ es una de las opciones que puedes considerar.

Este micrófono dinámico incorpora tecnología de aislamiento de voz, que ayuda a concentrar la captura en quien está hablando y reducir los sonidos no deseados del entorno.

También cuenta con conexión USB-C y XLR, por lo que permite utilizarlo con diferentes equipos y configuraciones de grabación. Entre sus funciones adicionales están el ajuste automático de niveles, la reducción de ruido en tiempo real y un panel LED personalizable.

Es una alternativa para creadores que producen videos desde casa, realizan transmisiones en vivo o quieren comenzar a desarrollar un formato de podcast.

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2. Shure MV7: una alternativa para quienes quieren dar el salto en calidad de audio

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Otra opción es el Shure MV7, un micrófono dinámico pensado especialmente para grabaciones de voz cercanas, podcasts y producción de contenido.

Su tecnología de aislamiento de voz permite concentrar la captación en la persona que habla, mientras que su diseño metálico ofrece una estructura resistente para utilizarlo en un espacio de grabación.

Cuenta con conexiones USB y XLR, controles táctiles para ajustar el volumen y la ganancia, y una salida para conectar audífonos y monitorear el audio durante la grabación.

Puede ser una buena alternativa para quienes quieren mejorar sus entrevistas, videos explicativos, transmisiones o grabaciones de voz sin depender únicamente del micrófono integrado del computador.

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3. Shure SM4: una opción para crear un espacio de grabación en casa

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Si el objetivo es ir un paso más allá y construir un pequeño estudio de grabación, el Shure SM4 puede ser una alternativa interesante.

A diferencia de los dos modelos anteriores, este es un micrófono de condensador que utiliza conexión XLR y está diseñado para grabaciones de voz, música y producción de audio.

El kit incluye un filtro antipop magnético desmontable y un soporte antivibración, accesorios que ayudan a controlar sonidos explosivos y vibraciones durante las grabaciones.

Su cápsula de doble diafragma de una pulgada y su patrón de captación cardioide están pensados para conseguir una reproducción detallada del sonido y reducir la captación de ruido proveniente de otras direcciones.

Es una opción para quienes quieren producir podcasts, grabar voces, hacer transmisiones o desarrollar proyectos de contenido con una configuración de estudio más completa. Ten presente que necesitarás una interfaz de audio compatible para conectarlo mediante XLR.

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¿Vale la pena invertir en un micrófono para crear contenido?

La calidad de imagen puede llamar la atención de los usuarios, pero el sonido también influye en la experiencia de quienes consumen videos en redes sociales.

Por eso, antes de comprar una cámara más costosa o invertir en otros accesorios, vale la pena revisar si el audio de las grabaciones actuales está a la altura del contenido que quieres producir.

La elección dependerá del tipo de videos que realices, el espacio donde grabes y los equipos que ya tengas. Los modelos MV7 y MV7+ ofrecen conexiones USB y XLR, mientras que el SM4 requiere una configuración de audio con interfaz compatible.

Al final, mejorar el sonido puede ser uno de esos cambios que ayudan a darle una presentación más cuidada a tus contenidos.

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