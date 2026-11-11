Vivir con un perro o un gato que bota pelo es hermoso, hasta que llega el momento de limpiar. El pelo se mete en las esquinas, se incrusta en las alfombras y aparece en lugares donde uno nunca esperaría encontrarlo.

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El problema no es solo estético. El pelo de mascota se acumula con rapidez porque los animales mudan de forma constante, y la mayoría de escobas o traperos corrientes lo dispersan más de lo que lo recogen. Una aspiradora con la boquilla adecuada cambia esa dinámica por completo.

La diferencia entre una aspiradora genérica y una diseñada para pelo de mascota está, sobre todo, en el rodillo de cepillo y en la tecnología de succión en bordes y esquinas, que es justo donde el pelo tiende a acumularse más.

Revisé tres aspiradoras verticales disponibles en Amazon que pueden ayudar con ese problema. Los precios corresponden al 11 de noviembre y pueden variar.

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En esta nota hablaremos de los siguientes productos

Aspiradora Eureka NEU182B PowerSpeed

La Eureka NEU182B PowerSpeed es una aspiradora vertical sin bolsa, ligera —pesa solo 10 libras— y pensada para quienes necesitan limpiar toda la casa sin que el equipo se vuelva una carga. Con cinco ajustes de altura, pasa sin problema de alfombras a pisos de madera dura sin rayar la superficie.

Lo que más destaca:

Boquilla ancha: mide 12,6 pulgadas, lo que permite cubrir más superficie en menos pasadas.

Depósito de 4,1 litros: capacidad extragrande que reduce la frecuencia de vaciado durante la limpieza.

Accesorios incluidos: herramienta para grietas, cepillo para polvo y herramienta de tapicería, todos almacenables en el mismo equipo.

Ruedas suaves: diseño que protege los pisos de madera dura de arañazos y abolladuras.

Razones para comprarla: es la opción más económica de las tres y ofrece una combinación sólida de ligereza, accesorios y capacidad de depósito para quien limpia con frecuencia y quiere hacerlo rápido.

A tener en cuenta: no incluye tecnología específica para pelo de mascota como el rodillo de triple acción de los modelos Bissell, así que puede ser menos efectiva con pelo muy incrustado en alfombras gruesas.

La aspiradora Eureka NEU182B PowerSpeed cuesta 250.772 pesos en Amazon, con un descuento del 14 % sobre su precio original de 290.412 pesos.

Aspiradora Bissell CleanView 2252

La Bissell CleanView 2252 es una aspiradora vertical giratoria diseñada específicamente para hogares con mascotas. Su dirección giratoria permite maniobrar con facilidad alrededor de muebles y obstáculos, y su tecnología sin dispersión evita que la suciedad en pisos duros se empuje en lugar de recogerse.

Lo que más destaca:

Rodillo de cepillo de triple acción: afloja, levanta y elimina pelo y suciedad incrustados en múltiples tipos de superficie.

Succión de borde a borde: recoge desechos a lo largo de zócalos y esquinas, donde el pelo suele acumularse más.

Herramientas para tapicería de mascotas: accesorios especializados incluidos para limpiar sofás, cojines y telas.

Causa social: cada compra apoya a la Fundación Bissell Pet en su misión de ayudar a mascotas sin hogar.

Razones para comprarla: combina tecnología específica para pelo de mascota con maniobrabilidad giratoria, lo que la hace práctica tanto en alfombras como en pisos duros.

La Bissell CleanView 2252 cuesta 396.028 pesos en Amazon, con un descuento del 14 % sobre su precio original de 462.038 pesos.

Aspiradora Bissell CleanView 2254

La Bissell 2254 CleanView comparte el ADN de la 2252 —rodillo de triple acción, dirección giratoria y succión de borde a borde— pero agrega una función que, una vez que se prueba, es difícil abandonar: el rebobinado automático del cable con solo presionar un botón. El cable mide 27 pies y se retrae sin que haya que enrollarlo a mano.

Lo que más destaca:

Rebobinado automático de cable: 27 pies de cable que se retraen solos, lo que hace el guardado más rápido y sin enredos.

Depósito de gran capacidad: el tanque ‘easyempty’ permite limpiar por más tiempo sin interrupciones para vaciarlo.

Rodillo de triple acción con tecnología sin dispersión: funciona tanto en alfombras como en suelos duros sin empujar la suciedad.

Herramientas especializadas para mascotas: incluye accesorios para limpieza sobre el suelo, pensados para el pelo y los residuos de animales.

Razones para comprarlo: es la opción más completa de las tres para quien quiere comodidad en el almacenamiento, mayor capacidad de depósito y la misma tecnología de pelo de mascota de Bissell sin concesiones.

A tener en cuenta: es el modelo más costoso de esta selección, con una diferencia de 165.025 pesos frente a la Bissell CleanView 2252, así que vale evaluar si el rebobinado automático y el depósito más grande justifican ese salto de precio según el tamaño del hogar.

La aspiradora Bissell 2254 CleanView cuesta 561.053 pesos en Amazon, según el precio publicado en la tienda.

¿Cuál aspiradora es mejor para limpiar pelo de mascotas en pisos duros?

Para pisos duros, la clave está en la tecnología sin dispersión: en lugar de empujar el pelo o la suciedad, la aspiradora la captura directamente. Las dos Bissell CleanView (modelos 2252 y 2254) incluyen esa tecnología de forma explícita, junto con succión de borde a borde que recoge residuos junto a zócalos y esquinas. La Eureka NEU182B también funciona en pisos duros, pero no detalla una tecnología equivalente para evitar la dispersión.

¿Vale la pena comprar una aspiradora vertical sin bolsa para el hogar?

Las aspiradoras verticales sin bolsa son prácticas porque eliminan el costo recurrente de las bolsas y permiten ver cuándo vaciar el depósito. Los tres modelos presentados aquí son sin bolsa.

Para hogares con mascotas, el tamaño del depósito importa: la Eureka NEU182B tiene 4,1 litros, mientras que la Bissell 2254 ofrece un tanque de gran capacidad que reduce las pausas para vaciar durante la limpieza, algo que se agradece cuando el pelo abunda.

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