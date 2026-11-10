Por: Portal Bogotá

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La apertura del Centro de Experiencia TIC en Bosa Naranjos representa un paso importante en la estrategia de la Alcaldía Local de Bosa para acercar la tecnología y la formación digital a diversos grupos de la comunidad. Según información publicada por el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, este es el tercer espacio en la localidad diseñado específicamente para que niñas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores puedan participar activamente en procesos de aprendizaje digital y apropiación tecnológica.

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Dotado con 17 computadores, dos pantallas digitales táctiles, gafas de realidad aumentada y una impresora 3D, el nuevo centro busca impulsar conocimientos y habilidades en áreas como programación, inteligencia artificial, herramientas digitales y fabricación 3D. Esta estrategia responde a la necesidad de ampliar la oferta de formación e inclusión digital, llegando a quienes hasta ahora han tenido menos acceso a estas herramientas tecnológicas. Asimismo, fortalece la red de espacios creados en Bosa, que ya cuenta con el Centro de Experiencia TIC Bosa El Porvenir y el Laboratorio de Innovación STEAM de ASOJUNTAS.

De acuerdo con los datos presentados en el balance de la Alcaldía Local de Bosa y citados en el portal, durante el periodo comprendido entre mayo y la fecha de corte del informe, el Centro de Experiencia TIC Bosa El Porvenir ha realizado ocho procesos formativos que han contado con la participación de 510 personas. Por su parte, el Laboratorio de Innovación STEAM de ASOJUNTAS ha llevado a cabo nueve procesos, sumando 820 participantes. En conjunto, ambos escenarios han registrado la asistencia de 1.330 personas en lo que va de 2026, entre las que se cuentan 400 jóvenes, 680 adultos y 250 personas mayores.

La oferta educativa ha abarcado actividades en herramientas digitales, ofimática, impresión 3D, inteligencia artificial y ciberseguridad, con cifras que reflejan gran aceptación en la comunidad: 300 participaciones en herramientas digitales, 100 en herramientas ofimáticas, 250 en impresión 3D, 280 en inteligencia artificial —80 de ellas enfocados en personas mayores— y 130 en ciberseguridad, incluyendo 50 personas mayores. Además, se han reportado asistencias en campos como programación, marketing digital, HTML básico y transmisiones en vivo, así como la realización de hackatones de innovación y actividades para que los jóvenes conozcan ecosistemas de innovación en Bogotá.

El alcalde local, Fabián Ernesto Ramírez Cruz, destacó la inversión y el alcance de esta iniciativa, subrayando cómo se ha logrado acercar la tecnología a más de 1.300 habitantes, brindando oportunidades a quienes enfrentaban barreras para acceder a estos conocimientos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los beneficios de los Centros de Experiencia TIC en Bosa para la formación digital?

Los Centros de Experiencia TIC en Bosa, según el balance de la Alcaldía Local, propician que distintos grupos poblacionales accedan a formación en herramientas digitales, inteligencia artificial y fabricación 3D. Además, facilitan la apropiación tecnológica y permiten reducir las brechas en el acceso a la tecnología, así como el aprendizaje práctico en campos con alta demanda en el mundo actual.

¿Qué actividades se desarrollan en los Centros de Experiencia TIC de Bosa?

De acuerdo con la información publicada en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, y el reporte de la Alcaldía Local de Bosa, en los Centros de Experiencia TIC se desarrollan actividades de formación en programación, marketing digital, impresión 3D, inteligencia artificial, ciberseguridad, HTML básico y transmisiones en vivo, además de hackatones de innovación y visitas a ecosistemas de innovación de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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