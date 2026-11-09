Por: El Espectador

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La zanahoria es mucho más que un simple vegetal: para muchas personas forma parte fundamental de una alimentación equilibrada gracias a su aporte de betacarotenos, compuestos que el cuerpo convierte en vitamina A. Esta vitamina es clave para cuidar la salud de la vista y la piel, según información suministrada en el artículo de El Espectador. En esta receta, que se caracteriza por ser saludable, la zanahoria no solo cumple una función nutricional, sino que también se convierte en la protagonista de un plato lleno de sabor y contrastes.

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La preparación de este plato es sencilla y práctica, ideal para quienes buscan una alternativa rápida sin renunciar a la calidad. El tiempo total, contando la preparación y la cocción, es de aproximadamente 40 minutos, con una capacidad para dos porciones. Para empezar, se deben cortar tres zanahorias medianas en palitos, bañarlas con mantequilla clarificada –también conocida como ghee– y mezclarlas con paprika en polvo, ajo en polvo, comino, sal y pimienta. Esta mezcla se hornea entre 25 y 30 minutos a 200 °C hasta que las zanahorias estén tiernas y doradas en los bordes, lo que intensifica su sabor y dulzura natural.

La salsa de yogur griego, elaborada con yogur natural sin azúcar, aceite de oliva, sal y pimienta, aporta proteínas, cremosidad y un toque fresco al plato. El montaje final sugiere servir las zanahorias calientes y bañarlas con esta salsa, agregando un hilo de miel, cilantro y pistachos finamente picados, lo que ofrece notas crocantes y saludables gracias a las grasas buenas y la fibra de los pistachos.

Según El Espectador, el origen de la zanahoria sorprende: inicialmente se cultivaba en Asia Central con tonalidades moradas y amarillas. La zanahoria naranja apareció mucho más tarde y se popularizó en Europa, especialmente en los Países Bajos. Asar la zanahoria acentúa su dulzura y la convierte en un acompañamiento ideal para platos de pollo, pescado o ensaladas de granos.

Esta receta demuestra cómo se puede aprovechar lo que hay en casa, logrando un plato vistoso y sano con ingredientes básicos, al tiempo que invita a explorar nuevos sabores y texturas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los beneficios de la zanahoria asada para la salud?

La zanahoria asada conserva su aporte de betacarotenos, que contribuyen a la salud visual y de la piel, y al combinarse con ingredientes como yogur griego y pistachos, suman proteína, grasas saludables y fibra, según información citada por El Espectador.

¿Qué es la mantequilla clarificada (ghee) y por qué se usa en esta receta?

La mantequilla clarificada, también conocida como ‘ghee’, es mantequilla de la que se han eliminado los sólidos lácteos y el agua, resultando en una grasa más pura y estable al calor, lo que la hace ideal para hornear y resalta el sabor en esta receta de zanahorias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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