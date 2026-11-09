Por: Noticiero 90 minutos

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El reconocido portal TasteAtlas, dedicado a resaltar y jerarquizar la cocina tradicional en todo el mundo, actualizó su listado con los 100 mejores platos de vísceras de la gastronomía global. Publicado el 8 de noviembre de 2026, este ranking le confiere un lugar protagónico a preparaciones que, lejos de basarse en los cortes más costosos, exaltan el ingenio y la tradición culinaria de numerosos países, utilizando partes como el corazón, la lengua, el hígado y las tripas. De acuerdo con TasteAtlas, la calidad de la cocina no depende solo del valor del ingrediente principal, sino de la paciencia y las técnicas empleadas en su elaboración.

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Entre los platos mejor calificados destaca, en la primera posición, el anticucho de corazón de Perú, seguido por el kokoretsi de Grecia y los tacos de lengua de México. Estos son apenas algunos ejemplos de cómo diversas culturas han aprendido a transformar vísceras en auténticos íconos gastronómicos. En cuarto lugar figura el ciğer sarma de Turquía, una receta que mezcla hígado de cordero, arroz y condimentos, mientras que el quinto puesto lo ocupa kelle paça çorbası, una sopa turca hecha con cabeza de oveja o cabra. El top diez es completado por recetas emblemáticas como el kokoreç turco, el picante a la tacneña de Perú, el gyutan japonés, la morcilla de Burgos de España y la sopa ciorbă de burtă de Rumania.

La sopa de mondongo, uno de los platos más representativos de Centroamérica y Sudamérica, ocupa el puesto 41 en este listado. Según la descripción de TasteAtlas, su ingrediente central es el estómago de res o cerdo—conocido también como callo o mondongo—que se cuece a fuego lento en un caldo de verduras y especias. En la preparación básica, destacan elementos como papa, yuca, maíz, repollo, plátano, cebolla y cilantro, pudiendo añadirse ingredientes adicionales, como chorizo o patas de cerdo, dependiendo de la tradición local. Es costumbre servir la sopa de mondongo acompañada de arroz blanco y, en el caso colombiano, con arepa. TasteAtlas resalta que suele asociarse a propiedades reconfortantes y es muy común en los almuerzos familiares.

Para construir este ranking, la plataforma recibió 10.483 valoraciones de usuarios, de las cuales 5.815 se reconocieron como legítimas para la edición actual. No obstante, TasteAtlas advierte que su listado no busca ser una verdad absoluta, sino un punto de partida para explorar la vasta riqueza culinaria de cada país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la sopa de mondongo según TasteAtlas?

De acuerdo con TasteAtlas, la sopa de mondongo es un plato tradicional de Centroamérica y Sudamérica cuyo ingrediente principal es el estómago de res o cerdo, denominado también callo. Esta víscera se cocina lentamente en un caldo acompañado de verduras y condimentos, y en cada país su receta varía adaptándose a los ingredientes regionales y costumbres locales.

¿Cómo se elaboró el ranking de los mejores platos de vísceras según TasteAtlas?

El ranking de TasteAtlas se construyó a partir de las valoraciones de los usuarios de la plataforma. Para la última edición, recibieron más de diez mil calificaciones, de las cuales solo se consideraron legítimas poco más de cinco mil. TasteAtlas advierte que estas clasificaciones no constituyen una visión definitiva sobre la gastronomía del mundo, sino una invitación a descubrir nuevas tradiciones culinarias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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