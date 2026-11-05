Por: El Espectador

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La Procuraduría General de la Nación incrementó la rigurosidad de sus indagaciones al ordenar la incorporación del proceso que lleva la Oficina de Control Disciplinario Interno del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el Consulado de Colombia en Tijuana, México, en la investigación previa por presuntas irregularidades en la apertura de sedes consulares. Esta medida busca concentrar los actos de examen, tomando en cuenta la posible existencia de irregularidades administrativas y financieras detectadas durante la planeación, contratación y puesta en funcionamiento de los consulados en distintas ciudades, como Monterrey en México y Estambul en Turquía, para los años 2025 y 2026, según la denuncia radicada por Germán Calderón España, coordinador del Comité Élite Anticorrupción.

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La solicitud de información por parte de la Procuraduría permitió establecer que no existen actuaciones disciplinarias sobre Monterrey y Estambul; sin embargo, sí se adelantaba una pesquisa respecto al consulado en Tijuana. El Ministerio de Relaciones Exteriores reconoció que se investigaban aspectos como la habilitación financiera, la operatividad de la sede, el arrendamiento del inmueble y los compromisos sin respaldo presupuestal, así como pagos de salarios sin que se evidenciara la prestación efectiva del servicio. De acuerdo con la investigación de la Unidad Investigativa de Caracol Radio, el consulado en Tijuana fue creado hace dos años durante el gobierno de Gustavo Petro, aunque nunca ha contado con una sede física ni ha prestado servicios, a pesar de mantener una cónsul provisional hasta el 30 de octubre.

En ese periodo, el Estado destinó más de USD 153.000 a la abogada Maryory Ecinedth Pabón Gavilán, quien recibió USD 14.700 mensuales y pagos adicionales relacionados con su traslado y menaje doméstico. A pesar de estos desembolsos, la oficina nunca abrió operaciones y, de hecho, existe una deuda por el arrendamiento del inmueble, sobre la cual la embajada en México recibió un requerimiento formal el 30 de septiembre. Ante la falta de respuesta de la cónsul y pendientes económicos con proveedores de servicios contratados para la etapa de adecuación, Pabón renunció el 30 de octubre.

El origen del consulado se remonta al Decreto 1405 expedido el 22 de noviembre de 2024 por el entonces canciller Luis Gilberto Murillo, que también autorizaba la creación de consulados en Monterrey y Tuxtla Gutiérrez. No obstante, la sede en Tijuana sigue sin operar, lo que ha derivado en sobrecarga para el consulado en Ciudad de México y cuestionamientos sobre la autenticidad de los estudios previos y la asignación de recursos. Por la gravedad de los hallazgos, la Cancillería, bajo la gestión de Omar Bula, informó a la Fiscalía y la Procuraduría sobre todas las actuaciones relacionadas con el caso.

¿Cuáles son las presuntas irregularidades detectadas en la apertura del Consulado de Colombia en Tijuana?

De acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría General de la Nación y la Unidad Investigativa de Caracol Radio, las principales irregularidades incluyen pagos de salarios y viáticos sin prestación efectiva del servicio, arrendamiento de un inmueble sin respaldo presupuestal y la inexistencia de una sede operativa a pesar de los desembolsos hechos. Además, existen deudas pendientes por adecuación de infraestructura y obligaciones económicas sin liquidar.

¿Por qué el Consulado de Tijuana no llegó a operar pese a su creación formal?

Aunque el Decreto 1405 de noviembre de 2024 autorizó la apertura del consulado, investigaciones periodísticas y comunicados oficiales muestran que nunca funcionó de manera efectiva. No se estableció físicamente ni prestó servicios, persistieron dudas sobre la existencia de estudios previos y disponibilidad de presupuesto, y las actuaciones administrativas fueron objeto de denuncias y alertas, lo que terminó por frenar su operación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.