“La Policía me lo dejó solo. Él entró joven, alegre. Y a mí me lo entregaron en un cajón”. Con esas palabras, Sandra Forero resume el dolor que carga desde el 13 de mayo de 2024, cuando su hijo, el patrullero Edwin Mateus, murió en circunstancias que aún no le han sido explicadas de manera satisfactoria.

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En entrevista con el programa Bajo Sospecha, la madre lanzó un llamado directo al presidente de la República y al director de la Policía Nacional para que la reciban y le den respuestas.

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De acuerdo con la versión oficial, Mateus falleció tras inhalar monóxido de carbono en una estación de gasolina en Sibaté, Cundinamarca. Sin embargo, su familia rechaza esa explicación.

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“Yo estoy segura que él no se metió allá a inhalar monóxido de carbono. Él estaba haciendo curso de ascenso, amaba su institución, él ya llevaba 10 años y ya sabía los peligros a los que se estaba enfrentando”, señaló Sandra en la entrevista.

Su hija también detalló las irregularidades que encontraron desde el primer momento. Cuando reclamaron las pertenencias del patrullero, el teléfono celular les fue entregado con retraso y con señales evidentes de alteración.

“Me doy cuenta que han eliminado mensajes, que se encuentran también llamadas a las horas que él ya no se encontraba”, reveló. Además, al recuperar el dispositivo tras entregarlo a la Fiscalía, advirtieron que el WhatsApp y los correos electrónicos habían sido borrados por completo.

La ropa de Mateus también causó sospechas. Según la hermana del patrullero, las prendas fueron entregadas con un nivel de humedad inusual: “Parecía que la hubiesen metido en un balde y la hubieran sacado así escurriendo agua”. A eso se suma que el cuerpo presentaba golpes visibles durante la velación que no quedaron consignados en los documentos oficiales, y que el informe forense reportó líquido hemático en el abdomen, el cerebro y los riñones, hallazgos incompatibles, según la familia, con una intoxicación por monóxido de carbono.

Sandra, la madre de Edwin, asegura que la institución nunca la contactó directamente para notificarle el fallecimiento. Se enteró por una cadena de llamadas que pasó por un compañero de trabajo de su hijo, su yerno y una hermana.

“No fue directamente de la Policía”, precisó. El llamado ahora va dirigido a las más altas esferas: “Si el mensaje le llega al presidente, a Petro, que él es padre también, que por favor me escuche, que me reciba, porque yo soy la mamá de un patrullero de la Policía Nacional de Colombia y quiero una explicación”.

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¿Por qué la familia de Edwin Mateus sospecha de manipulación en la investigación?

Además de las evidencias físicas y digitales alteradas, la familia interpuso derechos de petición después de que las autoridades intentaron archivar el caso en menos de dos años. Gracias a una apelación, el proceso sigue abierto, pero la familia denuncia que ha tenido que recurrir a acciones de tutela para acceder a información básica de Medicina Legal y la Fiscalía.

¿Qué papel tiene el compañero de turno de Edwin Mateus esa noche?

El patrullero que compartía servicio con Mateus nunca se acercó a la familia ni a la funeraria, y los intentos por contactarlo han resultado infructuosos. La hermana de Edwin acudió personalmente hasta la estación de Sibaté para buscarlo y le informaron que ya no estaba allí. La familia cree que esa persona podría tener información clave para esclarecer lo ocurrido.

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