Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una mañana tranquila se vio interrumpida por un accidente de tránsito en la vía que conecta a Ibagué con Cajamarca, uno de los corredores viales más transitados de la región. Según información de El Nuevo Día, el hecho sucedió en el sector conocido como La Gallina durante el jueves 5 de noviembre, sorprendiendo tanto a conductores habituales como a quienes se desplazaban de manera ocasional por la carretera. El vehículo involucrado, cuya identidad no fue detallada en los reportes, perdió el control y terminó su recorrido sobre uno de los muros de contención situados al borde del asfalto. Esta situación, lejos de pasar desapercibida, generó inquietud y preocupación entre quienes presenciaron la inusual posición en la que quedó el automotor tras el impacto.

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De acuerdo con el reporte preliminar citado por El Nuevo Día, a pesar de lo aparatoso del accidente y el estado en el que se encontró el vehículo, el conductor logró salir ileso. No se registraron personas heridas, lo que representó un alivio tanto para las autoridades como para los testigos del suceso. Sin embargo, los daños materiales fueron evidentes, sumándose así a los riesgos que a menudo enfrentan quienes transitan por esta importante vía del país.

El incidente también tuvo repercusiones sobre la movilidad en la carretera Ibagué-Cajamarca. Los reportes confirmaron que, debido a los trabajos desplegados para atender la emergencia y por la posición en la que quedó el automotor, la circulación quedó restringida a un solo carril. Como consecuencia, se presentó congestión vehicular y demoras para los viajeros que debían atravesar ese tramo. Las autoridades, conscientes de la importancia de mantener la seguridad en el sector de La Gallina, recomendaron a los conductores reducir la velocidad y atender las indicaciones para evitar nuevos percances mientras se normalizaba el flujo vehicular.

Finalmente, el accidente, aunque no dejó víctimas, sirve como recordatorio de los peligros que pueden surgir en las carreteras y de la obligación que tienen los conductores de ser prudentes al volante, un mensaje reiterado en cada temporada de alto flujo vehicular y que cobra vigencia en situaciones como esta.

¿Cómo afectó el accidente el tránsito en la vía Ibagué-Cajamarca?

De acuerdo con la información reportada por El Nuevo Día, el accidente en el sector de La Gallina obligó a habilitar el paso únicamente por un carril. Esto generó tráfico lento y congestión, complicando la movilidad para quienes debían desplazarse por esta ruta y ocasionando demoras en los desplazamientos durante la atención de la emergencia.

¿Qué recomendaciones dieron las autoridades tras el accidente en la vía Ibagué-Cajamarca?

Luego de atender el siniestro, las autoridades sugirieron a los conductores que transiten por el sector de La Gallina conducir con precaución, reducir la velocidad y estar atentos a las indicaciones de movilidad, enfatizando la importancia de la prudencia al conducir para evitar nuevos incidentes en uno de los corredores viales más transitados de la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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