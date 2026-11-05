De acuerdo con Blu Radio, hay registros públicos que confirman el vínculo contractual que existió entre la congresista y la mujer del escándalo que señala a Gustavo Petro de conceder contratos con el Congreso y el Dapre a cambio de favores íntimos.

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Para periodistas y panelistas de esa misma emisora, la senadora María José Pizarro enfrenta preguntas sin respuesta luego de que se conociera que, en 2023, cuando ejercía como vicepresidenta del Senado de la República, le otorgó un contrato a Deicy Jiménez, la mujer que protagoniza el reciente escándalo que sacude al gobierno Petro.

“¿Y por qué María José Pizarro le dio, casualidad de casualidades, un contrato a la put… de Gustavo Petro?”, cuestionó Néstor Morales, en Blu.

A su turno, Ricardo Ospina recordó que de la exsenadora Pizarro solo un trino respecto al escándalo y data del 26 de octubre de 2026. “Jamás conectaré con esta situación como la que se insinúa. He defendido los derechos de las mujeres no de palabra, sino como una causa de vida”, dijo en su momento la exsenadora.

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Ante esto, los periodistas enfatizan en que la información sobre la contratación a Jiménez reposa en registros de entidades públicas. Sin embargo, el trino de Pizarro no aclara los motivos por los que fue vinculada la mujer a algún contrato con el Congreso.

(Vea también: “Sucio sería confirmar que pagó por eso”: Néstor Morales, sobre el video privado de Petro con Deicy Jiménez)

Además de la mencionada, hasta el momento no hay ninguna declaración pública, ni rueda de prensa, ni entrevista de la excongresista al respecto.

Así mismo, la coincidencia entre el vínculo contractual y el perfil de Jiménez desató críticas sobre la coherencia entre el discurso público de Pizarro y sus decisiones administrativas. Voces críticas cuestionaron si la contratación respondió a criterios técnicos o a otro tipo de consideraciones que la senadora aún no ha explicado.

“¿La contratación de Deicy Jiménez es parte de la defensa de los derechos de las mujeres? A ver si aquí caen una cantidad de caretas, de máscaras, de esos disfraces de feminismo de día y en la noche estaban en esto”, agregó Morales, en Blu Radio.

¿Qué contrato le otorgó María José Pizarro a Deicy Jiménez en el Senado?

De acuerdo con la información divulgada, Pizarro le entregó un contrato a Deicy Jiménez en 2023, cuando ocupaba la vicepresidencia del Senado de la República. Los detalles de ese vínculo están consignados en registros de entidades públicas, aunque la senadora no ha ofrecido hasta ahora ninguna explicación sobre los términos ni los criterios de esa contratación.

¿Por qué es relevante el silencio de Pizarro en este escándalo?

Pizarro es una de las voces más reconocidas del Congreso en temas de derechos de las mujeres, lo que convierte su mutismo en un elemento central del debate. El contraste entre su activismo público y la ausencia de explicaciones sobre la contratación alimenta las dudas de quienes exigen rendición de cuentas a los funcionarios que administraron recursos del Estado durante ese período.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.