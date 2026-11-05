La publicación de un video íntimo entre el expresidente Gustavo Petro Urrego y Deicy Jiménez desató una fuerte ola de reacciones políticas y mediáticas este jueves 5 de noviembre de 2026. Una de las más contundentes fue la del periodista Néstor Morales, director del espacio radial en Blu Radio, quien centró su análisis en las posibles implicaciones legales y éticas sobre el presunto uso de recursos del Estado para financiar la vida privada del exmandatario.

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Frente a las posturas que intentan enmarcar el metraje únicamente dentro del derecho a la intimidad, Morales fue enfático en señalar que el verdadero fondo del escándalo radica en la presunta contraprestación oficial. “Gustavo Petro ha dicho que le parece sucio pagar por sexo. Más sucio seguramente sería confirmar que pagó por eso y drogas utilizando dinero público de todos los colombianos, eso es traicionar doblemente toda esa cadena de lealtades”, sentenció categóricamente durante la transmisión.

El periodista explicó que, si bien el material audiovisual muestra una actitud propia de “dos amantes furtivos, dos amantes clandestinos” y no constituye por sí mismo la prueba de un delito en las imágenes, se convierte en la pieza base que sustenta la denuncia por presunta adjudicación de contratos oficiales a cambio de favores personales. “¿La cocaína que le llevaba Deicy Jiménez fue pagada con plata pública? […] El problema es si los contratos fueron por qué. Ese es el tema que deberá definir la justicia y el que está negando Petro”, agregó.

El debate se produce justo en el momento en que la defensa legal de Jiménez, liderada por la abogada Dina Luz Malo Andrade, oficializó que entregará el registro audiovisual ante la Fiscalía General de la Nación para que sea incorporado formalmente al expediente. Mientras avanza el proceso probatorio, los análisis en el escenario nacional coinciden en que la investigación judicial deberá determinar si los acuerdos contractuales firmados por la denunciante con entidades estatales obedecieron a méritos profesionales o si se convirtieron en un mecanismo de pago con fondos públicos.