Por: Portal Bogotá

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Si usted es usuario frecuente de la troncal Caracas Centro, en la localidad de Chapinero, debe tener en cuenta cambios temporales en su recorrido. Desde el miércoles 4 de noviembre, fue cerrado el acceso norte y la taquilla de la estación temporal Flores. Esta medida busca facilitar el progreso de las obras de la Línea 1 del metro de Bogotá y, según TransMilenio, los cierres se realizan todos los días en horario nocturno, entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, hasta el martes 24 de noviembre. Esta información fue confirmada por TransMilenio a través de su cuenta oficial en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, y en el sitio web de la entidad.

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La implementación de estos cierres responde a la necesidad de avanzar en la construcción de la Línea 1 del metro de Bogotá, que representa una transformación importante para la movilidad de la capital. Este proyecto, de acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá (EMB), ya muestra resultados significativos: hasta el 30 de septiembre de 2026, la obra registró un progreso general del 83,73 %. La EMB destacó que los avances son visibles para los habitantes de la ciudad, quienes pueden observar en tiempo real cómo el proyecto se desarrolla a lo largo de cerca de 24 kilómetros, trayecto que refuerza el sentimiento de orgullo entre los ciudadanos. Además, se indicó que queda por ejecutar el 16,27 % para que este sueño de movilidad eficiente se convierta en una realidad definitiva.

Mientras avanzan estos trabajos, TransMilenio recomienda a los usuarios planificar con anticipación sus trayectos, consultar el estado del servicio y programar sus viajes usando los canales oficiales como el canal de WhatsApp, la aplicación TransMiApp y el sitio web de la entidad. Estas herramientas son fundamentales para evitar contratiempos y adaptarse a los cambios temporales que implican estas obras de gran magnitud. De este modo, la ciudad avanza hacia una infraestructura de transporte moderna y eficiente, aunque las obras temporales puedan generar algunas incomodidades a corto plazo para los viajeros habituales de la zona.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se cerró la estación temporal Flores en la troncal Caracas Centro?

El cierre del acceso norte y la taquilla de la estación temporal Flores en la troncal Caracas Centro se debe al avance de las obras de la Línea 1 del metro de Bogotá. De acuerdo con TransMilenio, esta medida se mantendrá todos los días en horario nocturno hasta el 24 de noviembre para facilitar la ejecución segura de los trabajos en infraestructura.

¿Cuál es el avance actual de la Línea 1 del metro de Bogotá?

Según la Empresa Metro de Bogotá, la Línea 1 del metro registró al 30 de septiembre de 2026 un avance del 83,73 %. Este proyecto, de cerca de 24 kilómetros de extensión, representa un paso histórico en la movilidad de Bogotá y aún le resta un 16,27 % para su finalización.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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