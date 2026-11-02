Por: Portal Bogotá

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Durante el puente festivo de Halloween, quienes circulan por Bogotá deben estar atentos a diversas restricciones y medidas especiales implementadas por la ciudad, enfocadas en proteger la vida, fortalecer la seguridad vial y facilitar el retorno ordenado hacia la capital. Según la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), desde el jueves 29 de octubre hasta el martes 3 de noviembre, rige una restricción específica para motociclistas. Entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m. del día siguiente, no se permite la circulación de motocicletas con acompañante. Además, de 8:00 p. m. a 4:00 a. m., la restricción se amplía: queda prohibido circular en motocicleta por 19 corredores viales priorizados. Fuera de esos horarios, es decir, de 6:00 a. m. a 6:00 p. m., sí se permite el desplazamiento en motocicleta sin limitaciones adicionales.

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En cuanto a los vehículos particulares, el lunes 2 de noviembre está previsto el 'pico y placa regional', una medida que regula el ingreso a Bogotá por los nueve corredores principales. De acuerdo con lo informado por Movilidad Bogotá, desde las 12:00 m. hasta las 4:00 p. m. podrán ingresar los vehículos cuyas placas terminen en número par (0, 2, 4, 6 y 8), mientras que desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. podrán hacerlo las placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9). Esta restricción aplica para los accesos por autopista Norte, autopista Sur, avenida calle 13, avenida calle 80, avenida carrera Séptima, avenida Boyacá (vía al Llano), vía Suba-Cota, vía a La Calera y vía a Choachí.

Para mejorar el flujo vehicular durante el retorno, la movilidad implementa también el sentido reversible en la carrera Séptima. Esta medida se aplicará el domingo 1 y el lunes festivo 2 de noviembre, dejando el corredor vial en un sentido único norte-sur, específicamente entre la calle 245 y la calle 183. El reversible comienza a las 4:30 p. m. y se mantiene hasta las 8:00 o 9:00 p. m., de acuerdo con la cantidad de vehículos circulando en ese momento.

Finalmente, la SDM insta a quienes viajen de regreso a Bogotá a planificar su desplazamiento y revisar los horarios de las medidas según el número de placa de su vehículo, para evitar sanciones o demoras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las restricciones para motociclistas en Bogotá durante el puente festivo de Halloween?

Durante el puente de Halloween, Bogotá implementa restricciones específicas para motociclistas. Desde las 6:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. del día siguiente no pueden circular motocicletas con acompañante, y entre las 8:00 p. m. y 4:00 a. m. está prohibida la circulación en 19 corredores viales. Estas medidas buscan reforzar la seguridad vial en fechas de alta movilidad.

¿Cómo funciona el pico y placa regional para el retorno a Bogotá el lunes festivo?

El lunes 2 de noviembre, el pico y placa regional regula el ingreso a Bogotá por los nueve corredores habilitados. Entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m. solo pueden ingresar vehículos con placas terminadas en número par, y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., solo los de placas terminadas en impar. Es fundamental verificar el horario que aplica según el último dígito de la placa del vehículo para evitar contratiempos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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