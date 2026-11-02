Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La prevención de la sífilis en Bogotá, abordada desde la campaña “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, destaca que los hombres deben asumir un papel activo en el cuidado de su salud sexual. Según la información difundida en este programa, el conocimiento, la realización de pruebas y el acceso rápido al tratamiento son fundamentales no solo para la salud individual, sino para la de toda la comunidad. Sin embargo, persistentes normas de género dificultan que muchos hombres accedan a estos servicios, pues consideran que cuidarse es una señal de debilidad o que la prevención es solo responsabilidad de las mujeres. Este enfoque perpetúa una carga desigual sobre las mujeres en los procesos de prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual.

Sigue a PULZO en Discover

En respuesta, durante tres años, el proyecto TIREMOS+CUIDADO, impulsado por Bogotá Científica y liderado por entidades como la Secretaría Distrital de Salud, la Agencia Atenea y el Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana, implementó estrategias en 13 localidades para acercar a los hombres a la prevención de la sífilis. De acuerdo con estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 2024 se presentaron aproximadamente 4,2 millones de nuevos casos de sífilis en las Américas, con un aumento del 15 % frente a 2022, y el 90 % de estos casos concentrados en América Latina y el Caribe. Particularmente, la incidencia en hombres de 15 a 49 años fue superior a la de las mujeres en el mismo grupo de edad.

El diagnóstico oportuno es clave porque la sífilis, pese a ser curable, puede generar graves complicaciones y ser transmitida a otras personas, incluso a recién nacidos. Un desafío presente es que muchos hombres no se realizan la prueba ni reciben tratamiento, lo que incrementa reinfecciones. Según Salomé Valencia, de la Secretaría Distrital de Salud, avanzar en prevención requiere reconocer que la salud sexual y reproductiva no debe recaer solo en las mujeres. Por su parte, Victor Saavedra, director de la Agencia Atenea, resalta el aporte de proyectos innovadores como TIREMOS+CUIDADO, que acercan el conocimiento científico a la ciudadanía.

La investigación incluyó 350 encuestas y 25 grupos focales, y permitió desarrollar recursos disponibles en www.tiremoscuidado.com y redes sociales, además de fortalecer estrategias distritales como Pruébate, Es por ti, por mí, por todos. Estas herramientas buscan facilitar información, promover el autocuidado y fomentar que hablar de salud sexual sea un paso natural para disminuir el estigma y las barreras al diagnóstico y tratamiento oportunos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo promueve TIREMOS+CUIDADO la prevención de la sífilis entre los hombres en Bogotá?

La iniciativa TIREMOS+CUIDADO se enfoca en eliminar los mitos y estigmas que dificultan el acceso de los hombres a servicios de salud sexual, implementando estrategias comunitarias, recursos digitales y materiales educativos desarrollados a partir de un proceso participativo con encuestas y grupos focales. Estas herramientas están diseñadas para hablar de sexualidad de manera abierta, promover el autocuidado y facilitar el acceso a pruebas y tratamiento.

¿Qué impacto tienen las normas de género en el diagnóstico y tratamiento de la sífilis en Colombia?

De acuerdo con la información proporcionada, las normas de género tradicionalmente asocian el cuidado de la salud sexual con las mujeres, lo que ocasiona que muchos hombres eviten hacerse pruebas o recibir tratamiento. Esto no solo pone en riesgo su bienestar, sino que perpetúa la transmisión de la infección, ya que es común que solo las mujeres sean diagnosticadas durante controles prenatales y sus parejas permanezcan sin atención, facilitando la reinfección y complicando la eliminación de la enfermedad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.