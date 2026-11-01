Momentos de tensión se viven en Planadas, en sur del Tolima, por un presunto ataque con drones que habría provocado varias explosiones y dejado afectaciones en viviendas. La emergencia fue reportada en el sector del barrio Aeropuerto, donde habitantes esperan información oficial sobre lo ocurrido.

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El hecho habría dejado al menos dos fuertes detonaciones. Una de las viviendas del sector habría recibido el impacto más fuerte, mientras que otras edificaciones también presentarían daños por las explosiones.

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es que uno de los artefactos habría caído en inmediaciones de la base militar del municipio, pues el presunto ataque con drones provocó una situación de alarma entre los habitantes de esta población del sur del departamento.

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#EnDesarrollo Un ataque, presuntamente con drones, se registra en el municipio de Planadas, sur del departamento del Tolima. De manera preliminar, se reportan afectaciones en infraestructura y varias personas habrían resultado heridas, quienes estarían siendo trasladadas a centros asistenciales. — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 2, 2026

Las primeras versiones también hablan de posibles personas fallecidas y heridas. Sin embargo, todavía no existe un balance oficial que permita establecer cuántas víctimas dejó el episodio ni confirmar las circunstancias exactas de las detonaciones.

De manera preliminar, también se conoció que varias personas heridas estarían siendo trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica. La información sobre su estado de salud y la gravedad de las lesiones permanece pendiente de confirmación.

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