Por: El Espectador

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El asesinato de Carlos Pizarro, en 1990, marcó un punto de inflexión en la historia política de Colombia y dejó una huella profunda en la vida de Antonio Navarro Wolff. Tras aquel violento suceso, Navarro Wolff pronunció la frase “vamos a enterrar a Carlos en paz”, una consigna que resume el espíritu de reconciliación que lo caracterizó y que definió su camino en la vida pública del país. Este domingo, a los 78 años, falleció este destacado líder, fundamental en la construcción de la historia reciente de Colombia, según lo documentado en la información suministrada.

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Navarro Wolff fue integrante del Movimiento 19 de abril (M-19), una organización guerrillera a la que ingresó a finales de la década de los setenta. Él mismo relató que desde temprana edad sintió afinidad con la ideología del M-19, motivo por el que participó activamente y llegó a ocupar el cargo de segundo comandante de la organización, conocido coloquialmente como el “eme”, a mediados de los ochenta. Durante su estancia en este grupo, Navarro Wolff destacó como una voz que promovía vías para el diálogo y la paz, lo que lo llevó a hacer parte del contingente que buscó entablar el primer proceso de paz con el gobierno de Belisario Betancur.

La vida política de Navarro Wolff trascendió incluso después de dejar la militancia activa en la guerrilla. Sus aportes resultaron decisivos en la confección de la Constitución de 1991, donde asumió papeles protagonistas, según la información disponible. El talante democrático y la coherencia de sus convicciones le valieron el reconocimiento tanto de figuras políticas de derecha como los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque, quienes, tras su fallecimiento, lo recordaron como una persona que sobresalió por su “sinceridad, la franqueza y el respeto”. A pesar de haberse distanciado de la izquierda en los últimos años, referentes de esa corriente, como el senador Iván Cepeda, también resaltaron la “gran” contribución de Navarro Wolff al país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el papel de Antonio Navarro Wolff en el M-19?

Antonio Navarro Wolff ingresó al Movimiento 19 de abril (M-19) a finales de los años setenta, atraído por la ideología de esta organización guerrillera. Con el paso del tiempo adquirió gran importancia dentro del grupo, llegando a ser el segundo comandante del “eme” a mediados de los ochenta, donde se destacó por impulsar canales de paz y participar en el primer intento de diálogo con el gobierno colombiano.

¿Qué reconocimiento tuvo Antonio Navarro Wolff tras su fallecimiento?

Tras el fallecimiento de Antonio Navarro Wolff, figuras políticas de diferentes tendencias, incluidos los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque, reconocieron su carácter democrático y sus valores de “sinceridad, franqueza y respeto”. En la izquierda, dirigentes como el senador Iván Cepeda también resaltaron su importante legado para el país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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