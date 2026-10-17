El expresidente Iván Duque rompió filas para respaldar al general en retiro Jorge Luis Vargas, quien denunció penalmente al exmandatario Gustavo Petro por presuntos seguimientos ilegales, perfilamientos y rastreo financiero operados durante la administración anterior. A través de un pronunciamiento difundido en su cuenta oficial de la red social X, el ex jefe de Estado calificó al exdirector de la Policía Nacional de “héroe de Colombia” y exigió respeto institucional por su hoja de vida frente a lo que denominó ataques orientados a mancillar su honra y trayectoria.

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La ofensiva jurídica del exoficial despegó tras conocerse reportes concretos de inteligencia clandestina que habrían utilizado de manera irregular los recursos, plataformas y aparatos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para vigilar sus movimientos, interceptar sus comunicaciones y fiscalizar sus datos privados. Vargas fundamentó sus sospechas en una entrevista concedida por el entonces presidente Petro al periodista Daniel Coronell, espacio en el cual el exmandatario admitió una abierta animadversión al señalar públicamente y sin ambages que lo tenía “entre ojos”, frase interpretada como la constatación directriz de una vigilancia estatal sistemática.

“El general Vargas es un héroe de Colombia, un hombre que ha dedicado su vida al servicio de la Patria, a la defensa de nuestras instituciones y a la lucha frontal contra el crimen organizado”, sentenció Duque en su misiva digital, en la que rechazó de plano los señalamientos contra el oficial que condujo los destinos de la institución policial entre los años 2020 y 2022. El exmandatario cerró filas afirmando con vehemencia que la sociedad colombiana le debe gratitud y respeto perenne a quienes han entregado su existencia para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la preservación del orden constitucional en el territorio nacional.

Paralelamente, el equipo jurídico del general en retiro afina los detalles del expediente que será radicado ante las autoridades competentes para que se investiguen de manera exhaustiva conductas punibles que abarcan desde el abuso de autoridad y el peculado por aplicación oficial diferente hasta el presunto concierto para delinquir. Esta confrontación abre un nuevo y tenso frente de debate político e institucional entre figuras clave de la administración pasada y los altos mandos que lideraron las fuerzas del orden, poniendo bajo la lupa el uso operativo de las capacidades estatales de inteligencia. Las próximas semanas serán determinantes para definir el rumbo de las investigaciones judiciales en los estrados.

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