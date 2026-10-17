Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La noticia del fallecimiento de Bernardo Héctor Chinchilla Gutiérrez ha causado conmoción en Zipaquirá, Cundinamarca, y amplificó su resonancia a través de las palabras del presidente Gustavo Petro, quien compartió su sentir en redes sociales. Este 15 de octubre de 2026, se conoció la partida de quien fuera personero municipal de Zipaquirá y amigo cercano de Petro, quien lo describió como uno de sus compañeros más entrañables en la lucha progresista que ambos comenzaron en 1974, según el propio mandatario.

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Gustavo Petro, en su mensaje público, hizo referencia expresa a las décadas de vínculo y a los ideales compartidos con Chinchilla. En una publicación, recordó: “Acaba de morir uno de mis amigos más entrañables. Fundador conmigo de la lucha progresista en Zipaquirá desde 1974”. Además, despidió a su amigo con una frase cargada de emotividad: “Hasta pronto Bernardo Chinchilla, nos encontraremos entre las estrellas. Ad Astra”. El testimonio de Petro evidencia la dimensión personal y política que tuvo la relación entre ambos, la cual estuvo marcada desde los primeros años de activismo progresista en ese municipio.

Bernardo Héctor Chinchilla Gutiérrez, desde su papel como personero municipal de Zipaquirá, estuvo directamente implicado en la vida pública local. La Personería, entidad a la que representaba, tiene como funciones centrales promover y defender los derechos de la ciudadanía, supervisar la gestión pública municipal y velar por la protección del interés general. Así, Chinchilla trabajó en la defensa de las garantías ciudadanas en el municipio y en la vigilancia de las acciones institucionales.

El fallecimiento de Chinchilla enluta a su familia, amigos y colegas, así como a todos aquellos que interactuaron con él en las distintas etapas de su vida profesional y personal. Hasta el momento, de acuerdo con la información disponible, no se han divulgado detalles acerca de las circunstancias exactas de su muerte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué funciones cumple un personero municipal en Colombia?

El personero municipal en Colombia es el encargado de promover y defender los derechos ciudadanos en su municipio. Sus funciones principales incluyen vigilar la gestión pública, proteger el interés general y supervisar el correcto funcionamiento de las instituciones locales, de acuerdo con lo indicado en el texto.

¿Cuál fue el vínculo entre Gustavo Petro y Bernardo Chinchilla en Zipaquirá?

Según lo expresado por Gustavo Petro, ambos compartieron una amistad de décadas, unida desde 1974 por el trabajo conjunto en la construcción de la lucha progresista en Zipaquirá. Petro recalcó públicamente la relevancia de esa relación tanto en el plano personal como político.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.