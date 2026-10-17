Un nuevo y pesado frente judicial se abrió en el escenario político nacional tras el anuncio del general en retiro Jorge Luis Vargas Valencia, quien ocupó la dirección general de la Policía Nacional entre 2020 y 2022. El exoficial, con una larga trayectoria institucional vinculada a las labores de inteligencia, la investigación criminal y las operaciones de alto impacto contra el narcotráfico, confirmó que entablará una denuncia penal formal en contra del expresidente Gustavo Petro, argumentando haber sido víctima de seguimientos ilegales, perfilamientos y acceso irregular a su información financiera durante la pasada administración gubernamental.

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El detonante de esta ofensiva jurídica se originó el pasado 15 de octubre de 2026, fecha en la que Vargas hizo pública su profunda preocupación tras conocerse reportes que evidenciarían actividades de vigilancia clandestina desplegadas en su contra. Según explicó el exdirector de la institución policial, dichas actuaciones no solo vulneraron su privacidad, sino que habrían implicado la utilización indebida de recursos, aparatos estatales y personal de inteligencia para rastrear sus movimientos y datos de carácter reservado mientras el gobierno del entonces mandatario ejercía el poder ejecutivo en el país.

Para fundamentar sus sospechas, el general en retiro trajo a colación una reciente entrevista concedida por el exmandatario Gustavo Petro al periodista Daniel Coronell. De acuerdo con la interpretación del exoficial, una frase en particular pronunciada por el expresidente, en la que habría admitido que lo tenía “entre ojos”, constituiría un indicio público que respaldaría las presuntas operaciones de vigilancia ejecutadas en su contra. Con base en estos elementos, Vargas indicó que ya se encuentra trabajando junto a su equipo de asesores jurídicos para estructurar el expediente penal que permita identificar, procesar y llevar ante la justicia a los responsables directos e indirectos de estos actos.

La trayectoria del general (r) comprende un extenso recorrido operativo y académico que incluye su paso por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (Dijín), la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y la comandancia de la Policía Metropolitana de Bogotá, además de su formación como administrador de empresas y administrador policial. Su hoja de vida también registra especializaciones en inteligencia estratégica cursadas en instituciones internacionales como la Universidad Charles Sturt en Australia y programas de alta gerencia en la Universidad de los Andes. Tras finalizar su ciclo al frente de la institución en los últimos años del gobierno de Iván Duque, el oficial pasó a retiro, desde donde ahora emprende esta batalla legal para esclarecer los alcances de la presunta vigilancia de la que asegura haber sido víctima.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.