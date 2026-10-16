Por: El Espectador

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La tarde del 16 de octubre estuvo marcada por un violento ataque con explosivos en la variante sur de Popayán (Cauca), con consecuencias directas para la población civil. De acuerdo con información entregada por la Policía Metropolitana de Popayán a El Espectador, la detonación de un artefacto explosivo improvisado ocurrió exactamente a las 5:15 p. m., en el trayecto sur-norte de esa vía. Dos civiles que se movilizaban en motocicleta terminaron heridos y debieron ser trasladados de inmediato a un centro asistencial, según confirmaron las autoridades.

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La Policía Nacional activó en ese momento los protocolos de seguridad y desplazó al Grupo Antiexplosivos para revisar el área, descartar la existencia de artefactos adicionales y proteger a los habitantes del sector. El secretario de Gobierno municipal, Reynel Polanía Vargas, aclaró para El Espectador que, afortunadamente, hasta ese punto solo se presentaron esos dos heridos, quienes estaban siendo valorados por el personal médico.

Como parte de las respuestas inmediatas, la administración municipal en conjunto con la Policía Nacional decidió ofrecer hasta 50 millones de pesos colombianos como recompensa a cualquier ciudadano que suministre información útil para dar con los responsables del ataque. El llamado de las autoridades es contundente: quienes tengan datos relevantes pueden comunicarse de forma confidencial a la Línea Única de Emergencias 123 o a la línea contra el crimen 314 358 7212.

No se trata de un hecho aislado. Este episodio es el segundo ataque de este tipo en menos de dos semanas dentro de la ciudad de Popayán. El anterior fue el 7 de octubre, cuando la explosión de otro artefacto al paso de una patrulla policial en el barrio Santa Mónica dejó dos uniformados con heridas menores. En esa ocasión, la Policía, junto al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, abrió una investigación para esclarecer los hechos, mientras la Alcaldía local ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información sobre los responsables.

Adicionalmente, el 6 de octubre, en Santander de Quilichao, las fuerzas militares lograron prevenir un posible atentado al capturar en flagrancia al conductor de un vehículo que transportaba más de 400 kilogramos de explosivos con destino a Cali, según datos preliminares difundidos por El Espectador. El Ejército y la Policía desactivaron el riesgo en la vía Panamericana, frustrando así un ataque que, de acuerdo con la información disponible, estaba dirigido contra civiles y agentes de la Fuerza Pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre los recientes ataques con explosivos en Popayán?

Los recientes ataques con explosivos en Popayán han dejado civiles y policías heridos y han sido ejecutados mediante la detonación de artefactos improvisados al paso de patrullas policiales, según informó El Espectador con base en reportes oficiales de la Policía. La respuesta de las autoridades incluye la activación de protocolos de seguridad y la oferta de recompensas por información sobre los responsables.

¿Qué medidas ha tomado la Policía y la Alcaldía de Popayán tras los atentados?

Tras los atentados, la Policía Nacional ha activado protocolos de emergencia, enviado grupos antiexplosivos y trabajado junto a la Fiscalía para adelantar investigaciones. Por su parte, la Alcaldía ha ofrecido recompensas de hasta 50 millones de pesos a quienes informen sobre los responsables y ha solicitado la colaboración de la ciudadanía a través de distintos canales de denuncia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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