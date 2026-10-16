Por: El Espectador

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Una operación conjunta de la Fiscalía y la Policía Nacional permitió la captura de 72 personas en Barranquilla y municipios cercanos, todas señaladas de integrar distintas organizaciones criminales, de acuerdo con información reportada por El Espectador. Según las autoridades, este importante operativo, ejecutado en la madrugada del viernes 16 de octubre, golpeó estructuras como el Clan del Golfo, Los Costeños, Los del Freseo, Los Pepes y Los Rápidos, todas con presencia activa en la región.

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De los detenidos, 42 fueron sorprendidos en flagrancia, es decir, mientras cometían delitos, y 30 más mediante órdenes judiciales. Esto hizo parte de la operación denominada Blindaje 360, la cual se integra a la estrategia Sin Tregua al Delito. Para este despliegue, se movilizaron más de 587 uniformados de la Policía Nacional y del Ejército, quienes actuaron de manera coordinada y simultánea en cinco municipios: Barranquilla, Soledad, Galapa, Puerto Colombia y Malambo.

Las labores incluyeron 50 diligencias de registro y allanamiento desarrolladas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo de la Sijin (Seccional de Investigación Judicial), la Dijin (Dirección de Investigación Criminal e Interpol) y el Gaula (Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal) de la Policía. El resultado fue la incautación de 17 armas de fuego, una granada, estupefacientes, teléfonos, dinero y vehículos, que serán clave en las investigaciones judiciales siguientes.

Destaca la detención de un ciudadano francés, sorprendido con un kilogramo de cocaína y un arma de fuego, así como a personas privadas de la libertad en las cárceles La Modelo y El Bosque, quienes recibieron nuevas órdenes judiciales. También resalta la captura de alias ‘Keko’ o ‘Menor 08’, identificado como segundo cabecilla de Los del Freseo, acusado de dirigir homicidios y extorsiones, además de fortalecer el brazo sicarial Los Cachorros, involucrando menores en actividades delictivas. Según los reportes, también habría impulsado intimidaciones a través de mensajes y panfletos usando los alias de ‘Comandante Menor’ o ‘Comandante Sombra’.

Por otro lado, alias ‘Ñoño’, señalado como jefe de Los Rápidos, fue capturado por presuntos hurtos violentos ocurridos desde 2025 y con un historial de 13 años en la actividad criminal, según las autoridades. Los 72 detenidos serán presentados ante jueces de control de garantías y enfrentan acusaciones por delitos como concierto para delinquir, homicidio, hurto agravado y tráfico de armas y estupefacientes, según la responsabilidad individual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionó la operación Blindaje 360 en Barranquilla y qué resultados obtuvo?

La operación Blindaje 360 fue una estrategia conjunta de la Fiscalía y la Policía Nacional, apoyada por el Ejército, que se implementó en Barranquilla y municipios cercanos. En el operativo participaron más de 587 uniformados, quienes realizaron 50 diligencias de registro y allanamiento que permitieron la captura de 72 personas y la incautación de armas, drogas, dinero y vehículos, conforme al reporte de El Espectador.

¿Qué organizaciones criminales fueron impactadas en la reciente ofensiva de la Policía en Barranquilla?

Durante la ofensiva, las autoridades lograron afectar directamente a cinco organizaciones criminales con presencia en Barranquilla y el área metropolitana: el Clan del Golfo, Los Costeños, Los del Freseo, Los Pepes y Los Rápidos, según información oficial citada por El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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