Por: Noticiero 90 minutos

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El automovilismo colombiano vive un momento histórico al confirmarse que Salim Hanna, joven piloto nacido en Barranquilla, fue fichado oficialmente por la Ferrari Driver Academy (FDA). Según la escudería, la llegada de Hanna representa su inclusión en uno de los programas de formación y desarrollo más estrictos y reconocidos del mundo, el mismo que impulsó la carrera de figuras actuales de la Fórmula 1 como Charles Leclerc. De acuerdo con la información difundida por la misma Ferrari, la integración del colombiano a la FDA constituye, para él y para el deporte en el país, un salto cualitativo a nivel internacional.

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Salim Hanna, quien nació el 20 de noviembre de 2009, será parte de la academia italiana coincidiendo con un ascenso a la Fórmula 3, una de las categorías superiores en monoplazas. Durante la temporada 2027, competirá en el Campeonato de FIA Fórmula 3 bajo la estructura del equipo español Campos Racing, reconocido por su trayectoria y competitividad en la promoción de nuevos talentos, según destaca la escudería. Esta proyección internacional se apoya en la preparación que ofrecen los ingenieros y expertos de Ferrari, que buscan moldear atletas integrales con visión de llegar a la élite automovilística.

La oportunidad de Hanna surge tras una notable temporada de debut en la Fórmula Regional Europea (FRECA), donde ganó una recordada carrera en el circuito de Imola en Italia, partiendo desde la pole position y defendiéndose contra la presión de sus adversarios, de acuerdo con los reportes del equipo. Este desempeño, sumado a su regularidad en pistas europeas, lo llevó a captar la atención de quienes buscan identificar talentos con proyección internacional. El director de Campos Racing, Adrián Campos, expresó su entusiasmo por contar con el piloto colombiano y reiteró el propósito de trabajar en conjunto para ubicarse en los primeros lugares de la competencia.

Así, la llegada de Salim Hanna a la Ferrari Driver Academy va más allá de una oportunidad individual. Según la información suministrada, Colombia renueva sus esperanzas de volver a ver un representante nacional en la máxima categoría del automovilismo mundial, proyectando al país en escenarios de alto rendimiento y grandes expectativas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Ferrari Driver Academy y por qué es importante para pilotos como Salim Hanna?

La Ferrari Driver Academy es el programa de formación y desarrollo de la escudería Ferrari. Está destinado a identificar, formar y preparar jóvenes pilotos para que puedan acceder a las máximas categorías del automovilismo mundial. Para representantes como Salim Hanna, ingresar a este programa significa acceder a entrenamiento físico, mental y técnico, acompañado por expertos y con posibilidad de llegar algún día a la Fórmula 1, siguiendo el camino de estrellas como Charles Leclerc.

¿Cómo fue el desempeño de Salim Hanna en la Fórmula Regional Europea antes de entrar a la Ferrari Driver Academy?

Según la información de Ferrari y Campos Racing, Salim Hanna realizó un destacado debut en la Fórmula Regional Europea. Su victoria en el circuito de Imola, donde largó desde la primera posición y resistió la presión de sus rivales, fue fundamental para llamar la atención de los cazatalentos. Su evolución y regularidad en el campeonato europeo fueron determinantes en su selección para la academia italiana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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