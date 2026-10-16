Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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"Bienvenido a la Patria Milagro". Así volvió a sonar la ya reconocida frase del presidente Abelardo De La Espriella, esta vez durante un operativo contra estructuras criminales en Barranquilla. El mandatario dirigió sus palabras a Edgardo David Viloria Barrios, conocido como alias Ñoño, capturado durante la denominada Operación Blindaje 360. De acuerdo con lo reportado por el propio presidente, se le escuchó decir: "Robando, extorsionando, secuestrando. Bienvenido a la Patria Milagro, Ñoño".

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Esta no es la primera ocasión en la que De La Espriella utiliza la expresión en medio de un operativo de seguridad. Ya en septiembre, durante la Operación Iron en Cali, el presidente se dirigió de manera directa a otro detenido con las palabras: "Hasta aquí llegó la fiesta, creía que podía desafiar al Estado. Bienvenido a la Patria Milagro". La escena, registrada en video, se difundió ampliamente en redes sociales, convirtiendo la frase en inspiración de memes y discusiones públicas.

La estrategia de comunicación del presidente De La Espriella en estos procedimientos ha destacado por su tono confrontativo. En las jornadas de captura, se acerca personalmente a los detenidos, los interpela por los delitos que se les atribuyen y concluye sus intervenciones con la frase que ya se ha vuelto sello de sus videos. En esta reciente visita a Barranquilla, además de interrogar a alias Ñoño, el mandatario también cuestionó a otro capturado con presuntos vínculos en homicidios y extorsiones, diciéndole: "Guapito por teléfono, ¿verdad?". Estos intercambios han puesto la atención no solo en los resultados operativos, sino también en el estilo personal con el que el presidente comunica los avances en seguridad.

El operativo donde ocurrieron estos sucesos, identificado como Operación Blindaje 360 según el balance oficial, tuvo lugar en la madrugada del viernes 16 de octubre y estuvo orientado a golpear a estructuras criminales que operan en Barranquilla. Las cifras del procedimiento, brindadas por el presidente De La Espriella, incluyen 72 capturados y 50 diligencias de registro y allanamiento, con acciones dirigidas a grupos conocidos como el Clan del Golfo, Los Costeños, Los Pepes, Los del Freseo y Los Porteños. Las personas detenidas enfrentarán investigaciones por delitos como concierto para delinquir, hurtos, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y homicidio, aunque su responsabilidad aún debe determinarse dentro de los procesos judiciales correspondientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el presidente Abelardo De La Espriella utiliza la frase “Bienvenido a la Patria Milagro” en los operativos?

Según los eventos narrados y difundidos en redes sociales durante los operativos, la frase “Bienvenido a la Patria Milagro” se ha convertido en un sello personal del presidente Abelardo De La Espriella. Esta expresión es utilizada directamente con los capturados para remarcar el fin de su condición de ilegalidad y su entrada al sistema judicial, y ha sido empleada en varias ocasiones durante distintos operativos, como en Barranquilla y Cali. La constante repetición le ha permitido al mandatario fortalecer su estilo confrontativo y distinguir sus intervenciones públicas.

¿Qué es la Operación Blindaje 360 y qué resultados tuvo en Barranquilla?

La Operación Blindaje 360, de acuerdo con el balance oficial del presidente Abelardo De La Espriella, se desarrolló en la madrugada del 16 de octubre en Barranquilla contra varias estructuras criminales. El operativo dejó como resultados 72 capturados y 50 diligencias de registro y allanamiento. Las acciones se enfocaron en conjuntos ilegales como el Clan del Golfo, Los Costeños, Los Pepes, Los del Freseo y Los Porteños, con investigaciones por delitos como concierto para delinquir, hurto, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y homicidio.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.