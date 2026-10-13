Un conato de incendio registrado en las primeras horas de la mañana alteró la rutina habitual en el centro comercial Parque Alegra, ubicado en la capital del Atlántico. El incidente se presentó aproximadamente a las 8:00 a.m. de este lunes 13 de octubre de 2026, un horario estrictamente previo a la apertura oficial de las instalaciones al público general.

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De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la administración del complejo comercial, el fuego se originó al interior de un local comercial situado en el primer piso. La emergencia fue contenida con rapidez gracias a la activación inmediata de los protocolos internos de seguridad y a la respuesta oportuna del sistema automático de protección contra incendios, el cual logró focalizar y extinguir la conflagración en su origen exacto, impidiendo que las llamas se propagaran hacia otros establecimientos o áreas comunes de la propiedad.

El reporte gerencial firmado por Andrés Alcocer, Center Manager de Parque Alegra y Parque Arauco Colombia, confirmó que la prioridad absoluta se cumplió a cabalidad, reportando saldo blanco en materia de integridad física. “No se registraron personas lesionadas ni afectaciones a la salud de colaboradores, brigadistas o personal técnico”, indicó el documento institucional.

Para atender la contingencia y garantizar la seguridad de los presentes, el equipo de brigada e inspección interna coordinó de manera articulada con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Barranquilla, cuyos efectivos acudieron al sitio para realizar labores técnicas de verificación de seguridad, control definitivo y ventilación de espacios. Debido a la acumulación de humo generada en el establecimiento afectado, las directivas ejecutaron una evacuación preventiva y temporal de todo el personal que se encontraba al interior del centro comercial, asegurando de esta forma parámetros óptimos de calidad del aire antes de retomar las actividades.

En cuanto a la operación comercial, la administración informó que, una vez finalizadas las inspecciones técnicas de rigor, Parque Alegra reabrió sus puertas y habilitó de forma progresiva el acceso a las zonas comunes. Sin embargo, se especificó que el local comercial de la marca Derek permanecerá cerrado temporalmente mientras se evalúan los daños materiales y se realizan las adecuaciones necesarias, cuya fecha de reapertura será comunicada oportunamente. Asimismo, un par de establecimientos colindantes implementaron labores preventivas de limpieza y ventilación debido al humo residual antes de normalizar su atención al público.

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