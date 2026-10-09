Por: Mall y Retail

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Francisco Martínez comenzó su carrera directamente en obra. Mientras estudiaba arquitectura realizó una práctica en una constructora y permaneció allí durante siete años.

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Esa experiencia temprana explica buena parte de su forma de dirigir: entender primero cómo se construye, cuánto cuesta, qué riesgos existen y qué capacidades técnicas se requieren antes de avanzar hacia proyectos de mayor escala.

En una reciente conversación en el podcast Real Estate by Mis Propias Finanzas, Martínez volvió sobre esa filosofía empresarial, destacando la importancia de crecer paso a paso, rodearse de buenos equipos y proteger la estabilidad financiera de la compañía.

Martínez comenzó su carrera directamente en obra. Mientras estudiaba arquitectura realizó una práctica en una constructora y permaneció allí durante siete años. Esa experiencia temprana explica buena parte de su forma de dirigir: entender primero cómo se construye, cuánto cuesta, qué riesgos existen y qué capacidades técnicas se requieren antes de avanzar hacia proyectos de mayor escala. Esa aproximación práctica terminó convirtiéndose en uno de los pilares de Arquitectura & Concreto.

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A partir de allí, la compañía fue ampliando progresivamente su participación en el mercado inmobiliario colombiano. Vivienda, oficinas, comercio, servicios e infraestructura fueron creando una plataforma empresarial que hoy acumula más de tres décadas de experiencia. En centros comerciales, esa evolución es especialmente visible porque Arquitectura & Concreto ha participado en algunos de los desarrollos que marcaron distintas etapas de crecimiento del sector.

Proyectos como Parque Comercial El Tesoro, Centro Mayor, Viva Envigado, Viva Barranquilla, Parque Fabricato y Nuestro Bogotá forman parte de ese recorrido. Cada uno respondió a momentos diferentes de la evolución del retail inmobiliario colombiano: primero grandes complejos regionales, después mayor incorporación de gastronomía y entretenimiento y, más recientemente, proyectos capaces de integrar distintos usos dentro de una misma centralidad urbana.

Ese aprendizaje acumulado está llevando a Arquitectura & Concreto hacia una nueva posición dentro del negocio. La compañía ya no aparece únicamente como constructor de centros comerciales desarrollados por terceros. Su portafolio actual muestra una participación creciente en estructuración, gerencia, desarrollo, comercialización e inversión, una transformación que amplía su exposición al riesgo, pero también su capacidad para capturar valor durante todo el ciclo inmobiliario.

La magnitud de esta apuesta adquiere mayor relevancia al observar el Mapa de Nuevos Proyectos de Centros Comerciales elaborado por Mall & Retail para el periodo 2026-2028. Dentro de este inventario de desarrollos de gran escala, Arquitectura & Concreto aparece vinculada a iniciativas con capacidad de transformar la oferta comercial de ciudades como Cartagena, Barranquilla, Rionegro y Pasto. Más allá del número de proyectos, el portafolio refleja una lectura territorial del crecimiento: nuevas oportunidades están surgiendo en corredores urbanos en expansión, ciudades intermedias y zonas donde el comercio organizado todavía tiene espacio para desarrollarse.

Kristal Mall Cartagena representa hoy la expresión más avanzada de esa nueva visión. El proyecto se desarrolla sobre un lote cercano a los 200.000 m² y contempla aproximadamente 120.000 m² construidos, 63.000 m² de GLA comercial y una laguna de alrededor de 21.000 m². Más que un centro comercial convencional, su concepto busca convertirse en un destino capaz de combinar compras, gastronomía, entretenimiento y turismo.

La innovación está precisamente en esa mezcla. El proyecto incorpora zonas de entretenimiento interior y exterior, restaurantes, servicios, componentes de hospitalidad y otros usos complementarios alrededor de la laguna. La intención es aumentar las razones de visita y extender el tiempo de permanencia, una variable cada vez más relevante para una industria que compite con comercio electrónico, espacios urbanos abiertos, plataformas de entretenimiento y nuevas formas de consumo.

La comercialización alcanzada antes de la apertura constituye otra señal importante. Kristal Mall reportaba más del 60% de su GLA comercial vinculado, más de 135 locales comercializados y más de 115 marcas confirmadas. Para un proyecto de estas dimensiones, ese nivel de avance permite evaluar tempranamente la aceptación del concepto entre comerciantes y operadores, antes de que el consumidor final tenga contacto con el activo.

Detrás del proyecto existe también una decisión estratégica sobre la propiedad. Arquitectura & Concreto plantea conservar una participación relevante sobre el área comercial, acompañada de una gestión centralizada del activo. Esa estructura busca evitar la fragmentación excesiva de la propiedad, mantener mayor control sobre la mezcla comercial y tomar decisiones con una perspectiva de largo plazo, aspectos determinantes cuando el objetivo es preservar valor y capacidad de transformación durante décadas.

La visión Kristal podría tener una segunda prueba en Barranquilla. El proyecto planteado sobre el entorno del Gran Malecón contempla cerca de 58.000 m² de GLA, 307 locales, aproximadamente 1.700 parqueaderos y una laguna de 10.000 m². Su localización responde a una lógica diferente a la de Cartagena: capturar el crecimiento inmobiliario que se está produciendo alrededor del río Magdalena y acompañar la creación de una nueva centralidad urbana.

Esa decisión ilustra otro rasgo de la estrategia de Martínez: identificar sectores donde el desarrollo residencial pueda convertirse posteriormente en demanda comercial. Miles de nuevas viviendas previstas en el corredor del Gran Malecón entre 2027 y 2031 podrían generar una base de consumidores que hoy todavía no existe completamente, convirtiendo al centro comercial en parte de un proceso más amplio de consolidación urbana.

Pasto presenta una oportunidad de naturaleza distinta. Arquitectura & Concreto estudia allí un desarrollo de aproximadamente 43.000 m² de GLA, 153 locales y más de 1.200 parqueaderos, acompañado por potenciales componentes de hotelería, salud y servicios. La tesis de inversión parte de una oferta comercial por habitante inferior a la registrada en otras capitales y de la posibilidad de atraer también consumidores procedentes del sur del país y de Ecuador.

X-Oriente completa otra pieza del portafolio. El crecimiento residencial y empresarial del corredor Rionegro-Llanogrande-Aeropuerto José María Córdova está creando una nueva centralidad en Antioquia. La oportunidad no depende exclusivamente de la población actual de Rionegro, sino de un territorio cada vez más conectado con Medellín y con una concentración creciente de vivienda, empresas, hotelería, salud y servicios.

La transformación de Ventura Plaza en Cúcuta introduce un enfoque diferente. En lugar de desarrollar un activo desde cero, la estrategia consiste en ampliar y densificar un centro comercial ya consolidado incorporando nuevos componentes inmobiliarios. Este tipo de proyectos podría ganar importancia en Colombia porque permite aprovechar tráfico existente, reconocimiento de marca, infraestructura instalada y ubicaciones difíciles de replicar.

La suma de estas iniciativas muestra que Arquitectura & Concreto está avanzando hacia un modelo donde el centro comercial deja de ser una pieza aislada. Comercio, vivienda, turismo, salud, oficinas, entretenimiento y gastronomía empiezan a funcionar como partes de un ecosistema inmobiliario cuya rentabilidad depende de múltiples fuentes de demanda.

En ese cambio aparece uno de los rasgos más importantes del liderazgo de Francisco Martínez: la capacidad de evolucionar sin abandonar la disciplina financiera que caracterizó sus primeros años. Su insistencia en crecer “paso a paso” no significa necesariamente crecer lentamente, sino hacerlo cuando la organización tiene conocimiento, capital, socios y estructura suficientes para soportar proyectos cada vez más complejos.

La reputación constituye otra parte de ese modelo. En un negocio donde compradores, bancos, inversionistas, propietarios de tierra, marcas y proveedores comprometen recursos durante periodos prolongados, la confianza puede convertirse en una ventaja competitiva. Arquitectura & Concreto ha logrado transformar décadas de ejecución en acceso a nuevos proyectos, capital y alianzas, un activo especialmente importante cuando el mercado atraviesa periodos de menor actividad.

También existe una lectura contracíclica. Martínez considera que los momentos difíciles pueden abrir oportunidades para las compañías que llegan con liquidez, experiencia y capacidad de ejecución. Esa filosofía ayuda a entender por qué Arquitectura & Concreto continúa estructurando proyectos de gran escala mientras buena parte del sector inmobiliario colombiano todavía enfrenta los efectos de la desaceleración reciente.

El verdadero alcance de esta nueva etapa se medirá durante los próximos años. Kristal Mall Cartagena deberá demostrar si el concepto de shopping resort puede funcionar comercialmente en Colombia. Barranquilla permitirá evaluar su capacidad de replicación. Pasto pondrá a prueba la tesis de crecimiento en mercados subatendidos, mientras X-Oriente y Cúcuta mostrarán hasta dónde puede llegar la integración de usos dentro de nuevas centralidades urbanas.

Francisco Martínez comenzó construyendo edificios. Más de tres décadas después, el desafío empresarial de Arquitectura & Concreto es considerablemente más amplio: identificar ciudades, estructurar activos, atraer marcas, integrar usos, conservar participación en la propiedad y administrar proyectos capaces de seguir generando valor después de su inauguración.

Para la industria colombiana de centros comerciales, esa evolución resulta especialmente relevante. La próxima generación de desarrollos probablemente se definirá menos por el tamaño y más por su capacidad para convertirse en destinos, conectarse con nuevas dinámicas urbanas y generar diferentes motivos de visita. Arquitectura & Concreto está apostando precisamente por ese modelo.

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