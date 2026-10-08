Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Gobierno Nacional puso en marcha un plan de choque orientado a mitigar el riesgo de un posible apagón eléctrico en Colombia antes de que termine el año. Esta medida fue impulsada por las advertencias relacionadas con el comportamiento del sistema energético y las condiciones climáticas actuales, que han encendido alarmas sobre la estabilidad del suministro.

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De acuerdo con información oficial, la estrategia incluye varias líneas de acción diseñadas para garantizar la disponibilidad de energía en los próximos meses. Entre ellas se destaca la decisión de priorizar el abastecimiento interno de energía y reforzar la generación térmica—proceso mediante el cual se produce electricidad a partir de combustibles fósiles, como el gas o el carbón—para disminuir la presión sobre los embalses, que tradicionalmente constituyen la principal fuente de energía hidroeléctrica en el país. Además, se establecen mecanismos para asegurar la provisión de combustibles y de gas natural, y fomentar el ahorro energético a nivel nacional.

Según lo reportado, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) diseñó un mecanismo específico para priorizar el consumo interno durante el periodo considerado de mayor riesgo. Esta medida fue adoptada tras detectar condiciones que requerían una respuesta estatal preventiva. Sin embargo, las autoridades han sido claras en precisar que esta estrategia no implica un racionamiento programado de energía. El principal objetivo es conservar las reservas hídricas al limitar la demanda sobre las hidroeléctricas, incrementando el uso de plantas térmicas y, así, garantizar que el sistema mantenga su suministro.

El Gobierno Nacional, según la información proporcionada, también conformó equipos especializados para analizar el contexto energético, establecer responsables y definir acciones concretas frente a los riesgos detectados. El plan espera que, antes del 31 de diciembre, estén implementadas todas las medidas necesarias con miras a evitar cualquier escenario de desabastecimiento eléctrico.

Entre las decisiones tomadas está la reprogramación de trabajos de mantenimiento en algunas plantas generadoras, con el fin de que no coincidan con los periodos previstos de mayor demanda. A la fecha, no existe ninguna orden de apagón programado ni un anuncio oficial de racionamiento en Colombia; se trata de una estrategia preventiva para reducir riesgos y fortalecer la prestación continua del servicio eléctrico durante este periodo en el que las condiciones climáticas plantean desafíos adicionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las acciones clave en el plan de choque para evitar apagón eléctrico en Colombia?

El plan de choque se centra en aumentar la generación térmica, priorizar el abastecimiento interno, asegurar el suministro de combustibles y gas, fomentar el ahorro de energía, conformar equipos especializados y reprogramar mantenimientos en plantas generadoras. Todo esto busca proteger el suministro eléctrico durante los meses de mayor riesgo, según las autoridades.

¿Existe riesgo inminente de racionamiento eléctrico en Colombia durante 2024?

De acuerdo con la información divulgada por el Gobierno Nacional y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), no hay un racionamiento eléctrico programado ni un apagón inminente anunciado. Las medidas implementadas son preventivas y buscan evitar que se presente un escenario de desabastecimiento, asegurando la continuidad del servicio en el contexto de las actuales condiciones climáticas y energéticas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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