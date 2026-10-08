Por: El Espectador

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En 2025, el océano Pacífico fue escenario de un poderoso sismo con magnitud de 8.8, suceso que, de acuerdo con algunas hipótesis citadas por la NASA, habría reactivado el volcán del complejo Krasheninnikov, situado en la península de Kamchatka, al oriente de Rusia. Esta erupción volcánica representó un hecho excepcional, ya que el Krasheninnikov no mostraba actividad desde hacía aproximadamente 500 años. Como destacó la NASA en su portal especializado, el volcán comenzó a expulsar de manera constante roca fundida y escombros, desplazando el flujo principalmente hacia el este.

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Para documentar y analizar esta erupción, un equipo de investigadores recurrió a la tecnología del Radar de Apertura Sintética (SAR), integrado en el satélite NISAR. NISAR es un proyecto conjunto entre la NASA y la Organización de Investigación Espacial de la India, conocida por sus siglas en inglés como ISRO. Con este sistema, los científicos lograron captar imágenes detalladas de la actividad volcánica desde una altitud de 747 kilómetros, comenzando el 25 de diciembre de 2025, cuando el satélite recién entraba en funcionamiento tras las verificaciones iniciales. Desde esa fecha, el satélite repitió la captura de imágenes sobre el mismo punto dos veces cada 12 días, permitiendo así un seguimiento preciso del fenómeno.

En total, los expertos reunieron una secuencia de 17 imágenes que permiten observar la evolución del terreno afectado, la acumulación de lava dentro de una caldera interior más pequeña y el posterior desbordamiento hacia un cráter más amplio. El SAR funciona al enviar miles de pulsos de microondas cada segundo hacia la Tierra y registrar las señales de retorno para obtener instantáneas con información sobre la superficie, según detalló la NASA. Es relevante que, de acuerdo con las explicaciones de los investigadores, la lava aparece más clara en estas imágenes debido a que refleja las microondas del radar con mayor intensidad que el entorno, facilitando su identificación y análisis.

En otro frente, se destaca que 35 profesionales en Colombia recibieron formación en el uso de información de NISAR para el monitoreo de ecosistemas tropicales a mediados de 2026, posicionando al país como el primero del mundo en recibir este tipo de capacitación oficial, según información incluida por la NASA.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo influye el uso del radar de apertura sintética en la observación de erupciones volcánicas como la del Krasheninnikov?

El radar de apertura sintética permitió a los investigadores captar imágenes altamente detalladas del terreno y los flujos de lava durante la erupción del volcán Krasheninnikov. Al enviar microondas que son reflejadas de manera diferente por distintos materiales en la superficie, como la lava y la roca, los científicos pueden identificar cambios y analizar la evolución del evento con mayor precisión.

¿Para qué se utiliza la misión NISAR y cómo se benefició Colombia con su información?

La misión NISAR, desarrollada por la NASA y la ISRO, está orientada a captar datos sobre la superficie terrestre, facilitando la monitorización de fenómenos naturales. Colombia se benefició al recibir capacitación especializada para usar estos datos en el monitoreo de ecosistemas tropicales, lo que le permitió convertirse en el primer país del mundo en recibir formación oficial de la misión NISAR, de acuerdo con la información proporcionada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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