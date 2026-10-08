Por: CENET

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Las administradoras de fondos de pensiones (AFP) en Colombia ahora tienen más libertad para decidir la composición de sus portafolios entre activos nacionales e internacionales. Esto se debe a la expedición del Decreto 1490 de 2026 por parte del Gobierno Nacional, norma que elimina el límite global del 30 % para inversiones en activos del exterior, límite que había sido impuesto anteriormente a través del Decreto 0369 de 2026. Antes de esta modificación, las inversiones internacionales de los fondos estaban obligadas a disminuir progresivamente hasta alcanzar ese porcentaje, lo que restringía las estrategias de diversificación de las AFP.

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De acuerdo con lo registrado por Asofondos, asociación que agrupa a las administradoras de fondos de pensiones, esta medida representa un avance importante para el sector. Andrés Velasco, presidente del gremio, destacó que el cambio amplía las posibilidades de diversificación de los recursos que administran y les permite buscar una mayor rentabilidad, al tiempo que se gestiona el riesgo de manera más eficiente. Velasco enfatizó que la diversificación es uno de los principales elementos que tiene un administrador de fondos para obtener rentabilidad y administrar correctamente los riesgos de liquidez y de los portafolios en general.

La decisión del Gobierno tiene base en una evaluación técnica, según la cual mantener un límite global idéntico para todos los portafolios podía reducir las opciones de diversificación y obstaculizar el desarrollo del esquema de multifondos previsto en la legislación colombiana. Con el Decreto 1490, la asignación de recursos en los portafolios de pensiones no dependerá de una restricción geográfica uniforme, sino de criterios como rentabilidad, riesgo, liquidez y diversificación, siempre bajo el marco regulatorio vigente.

A pesar de la eliminación del límite general para inversiones en el exterior, las AFP no quedan sin límites. De acuerdo con la normativa, se mantienen restricciones específicas para las distintas clases de inversión, así como exigencias prudenciales y reglas estrictas de gestión integral de riesgos. El Gobierno aclaró también que la modificación amplía el universo de activos y mercados donde pueden invertir las AFP, pero siempre bajo las condiciones establecidas para proteger el ahorro pensional de los trabajadores.

La flexibilidad que da el Decreto 1490 actualiza el marco normativo establecido en el Decreto 2555 de 2010 y elimina la obligación de que solo hasta el 30 % de las inversiones provengan del exterior. Para Asofondos, esto devuelve a las administradoras la facultad de adaptar sus estrategias a las características y objetivos de cada portafolio, en busca de mejores oportunidades de inversión para el retiro de los trabajadores colombianos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cambia con el Decreto 1490 de 2026 para las inversiones de los fondos de pensiones en Colombia?

El Decreto 1490 de 2026 elimina el límite global del 30 % para las inversiones en activos del exterior que regía sobre los fondos de pensiones obligatorias, permitiendo así que cada administradora defina la composición de sus portafolios según criterios de rentabilidad y riesgo, manteniéndose las demás limitaciones específicas y requisitos regulatorios establecidos en la legislación.

¿Por qué es importante la diversificación en los portafolios de fondos de pensiones?

La diversificación, según explicó el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, permite distribuir las inversiones entre diferentes mercados, sectores y monedas, reduciendo el riesgo y aumentando la posibilidad de obtener mejores rendimientos a largo plazo. Esto es fundamental para garantizar el crecimiento y la estabilidad de los ahorros pensionales de los trabajadores colombianos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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