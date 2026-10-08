Por: CENET

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Bancolombia anunció una transformación en la oferta de sus cuentas de ahorro y nómina, introduciendo un modelo de suscripción renovado que incluye alternativas sin costo mensual, así como esquemas de descuentos para algunos planes, siempre y cuando los usuarios hagan uso de determinados servicios financieros de la entidad. Esta iniciativa busca entregar soluciones ajustadas a las diferentes necesidades y hábitos de los clientes, según lo expresado por Luz María Velásquez, vicepresidenta de Negocios Personas, Pymes y Empresas de Bancolombia, quien señaló que el propósito es brindar opciones desde $0 y permitir que cada persona escoja lo que más se ajuste a sus expectativas.

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En el nuevo portafolio se destacan dos planes: Nómina Cero y Nómina Oro. El primero no tendrá costo de suscripción mensual y permitirá retiros ilimitados en los cajeros electrónicos de Bancolombia. Por su parte, el plan Nómina Oro tendrá una tarifa mensual de $10.900, e incluirá retiros ilimitados tanto en cajeros como en corresponsales bancarios. Este valor podría reducirse hasta $5.450 si se cumplen ciertas condiciones establecidas por la entidad.

La opción de elegir estos planes estará abierta tanto para trabajadores de empresas que tengan convenio de nómina con Bancolombia como para quienes pertenecen a compañías sin ese convenio. Velásquez explicó que esta decisión responde a la intención de abrir las alternativas disponibles a un espectro más amplio de usuarios, sin importar el vínculo de su empleador con la entidad financiera.

Otra de las novedades importantes es la implementación de descuentos sobre los planes de suscripción Oro, Plata y Bronce, así como sobre el plan Nómina Oro. Estos descuentos estarán vinculados al uso recurrente de la tarjeta débito y a los pagos de facturas mediante los canales digitales del banco. Por ejemplo, si un cliente realiza al menos cuatro compras mensuales con su tarjeta débito, cada una por mínimo $45.000, accede a un 25% de descuento. Si adicionalmente paga al menos dos facturas mensuales en las plataformas digitales, se añade otro 25%, alcanzando así un descuento total del 50% en la suscripción del plan correspondiente.

Este esquema de descuentos no se aplicará en los planes Cero de cuentas de ahorro ni en Nómina Cero, dado que ambos ya están exentos de cobros mensuales por suscripción. En cuanto a otros cambios, Bancolombia incrementó el número de retiros habilitados en los planes de ahorro Bronce y Plata en cajeros electrónicos y corresponsales bancarios, aunque no se especificó la nueva cantidad de estas transacciones. Según la entidad, este giro responde al interés de los clientes por comparar opciones, analizar costos y comprender claramente los beneficios de sus productos financieros. El nuevo modelo de suscripción entró en vigencia el 2 de octubre de 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las diferencias entre los nuevos planes Nómina Cero y Nómina Oro de Bancolombia?

La principal diferencia radica en el costo y las opciones de retiro. El plan Nómina Cero no tiene costo de suscripción mensual y permite retiros ilimitados únicamente en cajeros electrónicos de Bancolombia, mientras que Nómina Oro tiene un valor mensual de $10.900 (reducible a $5.450 si se cumplen condiciones) y ofrece retiros ilimitados tanto en cajeros como en corresponsales bancarios.

¿Cómo funcionan los descuentos en los nuevos planes de suscripción de Bancolombia?

Los descuentos en los planes de suscripción Oro, Plata, Bronce y Nómina Oro se otorgan si el cliente cumple dos condiciones en el mismo mes: realizar al menos cuatro compras con tarjeta débito, de $45.000 cada una o más, y pagar al menos dos facturas a través de canales digitales de la entidad. Cada requisito otorga un 25% de descuento, para un total del 50% si se cumplen ambos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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