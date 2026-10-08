Por: CENET

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La producción de concreto premezclado en Colombia experimentó un repunte significativo en agosto de 2026, con un total de 655.400 metros cúbicos, de acuerdo con el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Este volumen representó un crecimiento del 5,6% frente al mismo mes del año anterior, cuando se alcanzaron 620.800 metros cúbicos. El aumento se atribuyó, principalmente, al buen desempeño del segmento de edificaciones, cuya producción creció 25,1% anual y aportó 4,1 puntos porcentuales al resultado del sector.

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Según DANE, las edificaciones sumaron 127.700 metros cúbicos de concreto premezclado, una cifra notablemente superior a los 102.000 metros cúbicos registrados un año atrás. Además, este segmento aumentó su participación dentro de la producción total, pasando de 16,4% a 19,5%. Por su parte, el destino de obras civiles también mostró señales positivas, con una variación de 2,2% que elevó la producción de 155.400 a 158.900 metros cúbicos. El grupo "instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil" impulsó especialmente estos resultados, al crecer 15,2% anual.

El comportamiento de la vivienda fue más moderado. La producción alcanzó 357.500 metros cúbicos, lo que representa un incremento marginal de 0,9% frente a agosto del año anterior. Sin embargo, este resultado esconde diferencias: mientras el concreto destinado a vivienda No VIS (no de interés social) creció 1,8%, la vivienda VIS (vivienda de interés social) retrocedió 0,3%. La vivienda a nivel general perdió peso dentro de la producción nacional de concreto, al pasar de 57,1% a 54,5% de participación, en contraste con las edificaciones, que ganaron relevancia.

Al analizar el periodo entre enero y agosto de 2026, la producción nacional llegó a 5 millones de metros cúbicos, con un avance global de 2,1%. Las edificaciones y las obras civiles lideraron el crecimiento (29,3% y 9,3%, respectivamente), mientras que el concreto para vivienda cayó 8,1%, debido al descenso en vivienda VIS (14,9%) y en vivienda No VIS (2,9%).

En los últimos doce meses, la producción acumulada fue de 7,63 millones de metros cúbicos, un alza de 1,8%. El motor fue nuevamente el segmento de edificaciones (20,1% de crecimiento), seguido de las obras civiles (8,4%), mientras que la vivienda disminuyó 6,3%, con una baja relevante en el segmento VIS (15,4%).

En el ámbito regional, Antioquia sobresalió con un incremento de 28,9% en agosto, aportando 3,1 puntos porcentuales al crecimiento nacional, y se observaron alzas importantes en Atlántico, Bolívar, Santander y Boyacá. Por el contrario, Bogotá y sus alrededores, así como Valle del Cauca, mostraron caídas destacadas. Los datos, de carácter provisional, fueron recopilados por el DANE con una cobertura del 94,37% de las fuentes habituales y procesos de imputación equivalentes al 0,76% de la producción total reportada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ha cambiado la participación de la vivienda en la producción de concreto premezclado en Colombia?

De acuerdo con el DANE, la participación de la vivienda en la producción total de concreto premezclado disminuyó en agosto de 2026 frente a agosto de 2025. La cuota de la vivienda bajó de 57,1% a 54,5%, mientras que las edificaciones incrementaron su peso. Este cambio refleja una tendencia de menor dinamismo en el segmento de vivienda, en especial en la vivienda de interés social (VIS).

¿Qué significa la sigla VIS en los reportes sobre construcción y concreto en Colombia?

La sigla VIS hace referencia a "vivienda de interés social". En los informes del DANE y el sector de la construcción, este término se utiliza para identificar proyectos de vivienda orientados a personas o familias con ingresos limitados. El comportamiento de este segmento es seguido de cerca, pues suele reflejar políticas de vivienda y el acceso de diferentes sectores de la población a soluciones habitacionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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