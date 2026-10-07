Por: EL PILON SA

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La partida de Piero marca el cierre de una etapa significativa en la música latinoamericana y deja a quienes tuvieron el privilegio de colaborar con él un aura de profunda nostalgia y gratitud. Así lo relata Andy Fierro, quien compartió un emotivo testimonio sobre la gestación de “El Regalao”, la última canción grabada junto a Piero y que se convirtió en un inesperado homenaje final. Según las palabras de Fierro, esta colaboración fue el resultado de años de intentos, encuentros y desencuentros creativos, y significó mucho más que un simple lanzamiento musical.

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Andy Fierro conoció a Piero hace aproximadamente doce años en México. Con el tiempo, la relación profesional y la amistad se fortalecieron, permitiendo que Piero se vinculara con figuras importantes de la industria en Colombia. Fierro recuerda cómo le facilitó la entrada a SAYCO (Sociedad de Autores y Compositores de Colombia), con el acompañamiento de la maestra Rita Fernández Padilla, lo que demuestra que la carrera de Piero estuvo llena de guiños de hermandad y generosidad en cada país que lo acogió.

En 2015, Fierro planteó la idea de grabar juntos y le envió una canción llamada “El mercado de la desilusión”. Sin embargo, Piero no se sintió convencido en ese momento, aunque tiempo después reconoció el valor de la pieza. La oportunidad definitiva llegó cuando Fierro propuso adaptar una canción del maestro al vallenato, un género profundamente querido en Colombia. Esta vez, Piero eligió “El Regalao”.

El proceso de creación de la canción fue una sumatoria de coincidencias afortunadas. Fierro invitó a su amigo ‘Peyo’ Cotes y al acordeonero Osmel Meriño, quien ya tenía experiencia al lado de grandes exponentes del vallenato. Así, nació una interpretación que logró fusionar la sensibilidad social y artística de Piero—italiano de nacimiento, argentino de crianza y colombiano por adopción—con la esencia del género vallenato.

“El Regalao” aborda temas de carencia económica, hambre y la constante lucha de la gente, tópicos recurrentes en la vida artística de Piero, siempre inspirado por las luchas y esperanzas de las personas comunes. Para Fierro, el hecho de que esa canción fuese el último regalo musical de Piero a Colombia y al vallenato tiene un significado histórico y personal. Incluso, músicos como Emilianito Zuleta han recordado cómo Piero dejó una huella imborrable en la memoria musical de Bogotá en los años setenta.

La emoción final de Fierro queda resumida en un breve video de Piero, en el que expresa su entusiasmo al escuchar la canción terminada, sin saber que esas serían sus últimas palabras juntos. Así, “El Regalao” se convirtió en un puente cultural y en el legado que Piero decidió dejarle a Colombia, tierra que siempre destacó en su trayectoria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la historia de la canción “El Regalao” de Piero y Andy Fierro?

La historia de “El Regalao” nace de la colaboración entre Piero y Andy Fierro, quienes, después de varios intentos y propuestas, finalmente lograron unir esfuerzos para crear esta canción en ritmo de vallenato. De acuerdo con el testimonio de Fierro, la pieza fue seleccionada directamente por Piero para ser adaptada al género colombiano, reflejando temas sociales y de esperanza, y terminó siendo el último lanzamiento del cantautor antes de su fallecimiento.

¿Qué significa la canción “El Regalao” en el contexto del vallenato colombiano?

“El Regalao”, según el relato de Andy Fierro, tiene un profundo significado en el contexto del vallenato, ya que representa la unión de la sensibilidad social y artística de Piero con una de las expresiones musicales más auténticas de Colombia. La canción habla sobre la falta de dinero, el hambre y las luchas de las familias, temas tradicionales del repertorio acústico de Piero, ahora interpretados desde el corazón de la cultura vallenata.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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