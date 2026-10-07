Por: El Espectador

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Spotify, la reconocida plataforma de audio creada en Estocolmo, Suecia, sorprendió al anunciar este 7 de octubre de 2026 la expansión de su oferta de audiolibros a más de 180 mercados, incluyendo a Colombia. A partir de hoy, quienes tengan una suscripción activa a Spotify Premium podrán disfrutar de 12 horas mensuales para escuchar audiolibros, sin afectar sus tiempos de acceso y escucha habituales de música o pódcast. Esta medida busca aumentar el valor agregado para sus suscriptores, una jugada estratégica con miras a posicionar la aplicación como líder en consumo de audio digital, según información proporcionada por Spotify.

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El catálogo global de audiolibros cuenta con más de 350.000 títulos, razón por la cual autores y editoriales podrán llegar a nuevas audiencias. Destacados sellos editoriales como Grupo Planeta, Penguin Random House Grupo Editorial y Laguna Libros forman parte de esta inédita oferta. Además, la plataforma facilita el acceso a obras esenciales de la literatura colombiana, incluidas aquellas de figuras reconocidas como Gabriel García Márquez, Pilar Quintana y Laura Restrepo. Todo esto refuerza el compromiso de la aplicación en ofrecer contenido relevante para sus usuarios en Colombia, de acuerdo con la información publicada.

La plataforma contará con una pestaña exclusiva para audiolibros en la interfaz principal de la aplicación a partir de esta misma fecha. Allí, usuarios pueden tener recomendaciones personalizadas, de forma similar a como ocurre con la música y los pódcast en la app. Spotify incorporó funciones diseñadas para que los audiolibros se integren en las rutinas diarias, como marcadores automáticos que retoman la narración en el último punto escuchado y temporizador de apagado, según la multinacional sueca.

Respecto a la posibilidad de incrementar la base de suscriptores, Spotify incluye la función Page Match. Esta permite que los usuarios alternen entre un libro físico o electrónico y su versión en audio, ubicando de inmediato el punto exacto en el que desean seguir la narración. La apuesta, en palabras de la empresa, responde a su principal reto: aunque cuenta con 777 millones de usuarios, menos de la mitad viene de suscripciones pagas, un ingreso relevante para la sostenibilidad financiera de la compañía.

De hecho, no fue hasta el año fiscal 2024 que Spotify reportó su primera rentabilidad neta y operativa, logrando beneficios de EUR 1.138 millones, después de pérdidas de EUR 532 millones en 2023. Este cambio marcó un hito para una compañía que, si bien era vista como caso de éxito tecnológico desde 2008, no había logrado antes entregar dividendos a sus accionistas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden los usuarios de Spotify Premium en Colombia acceder a los audiolibros?

Desde el 7 de octubre de 2026, quienes cuenten con Spotify Premium verán una pestaña exclusiva de audiolibros dentro de la aplicación. Allí, tendrán recomendaciones personalizadas y acceso automático a 12 horas mensuales de escucha, todo sin interrumpir sus rutinas de música o pódcast.

¿Para qué sirve la función Page Match en los audiolibros de Spotify?

La función Page Match permite sincronizar el avance entre un libro físico o digital y su versión en audiolibro en Spotify, localizando con precisión el punto donde se desea continuar la narración. Esta opción facilita alternar entre la experiencia de lectura tradicional y la escucha de audio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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