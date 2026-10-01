Por: El Espectador

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Almacenar música en el celular es una alternativa práctica para quienes buscan escuchar sus canciones favoritas sin depender de la conexión a Internet o de paquetes de datos limitados. Descargar archivos musicales puede ocupar una cantidad considerable de espacio, pero ofrece la tranquilidad de no sufrir interrupciones por problemas de conectividad. De acuerdo con la información reseñada por The New York Times y El Espectador, otra ventaja de comprar música es que, en ciertos casos y según la plataforma, una mayor parte del dinero pagado llega directamente a los artistas.

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Existen diferentes formas para cargar música en el dispositivo móvil, tanto a través de servicios de streaming como mediante la descarga y gestión de una biblioteca personal. Con el auge de los servicios de streaming, muchas plataformas como Amazon Music, Apple Music, Pandora, QoBuz, Spotify, Tidal y YouTube Music permiten a los usuarios suscritos descargar canciones para escucharlas sin conexión. Esta función suele encontrarse con un ícono de flecha hacia abajo o bien en menus donde se habilita la descarga de los temas seleccionados, aunque será necesario contar con una suscripción paga en la mayoría de los casos.

Por otro lado, antes de que la emisión en continuo se masificara, abundaban las bibliotecas personales con canciones extraídas de discos o compradas digitalmente. Todavía es posible transferir archivos desde una computadora al celular, pero se debe considerar la protección de derechos de autor, ya que algunos formatos protegidos no se pueden reproducir. La plataforma YouTube Music, por ejemplo, permite cargar hasta 100.000 canciones propias, incluso en el plan gratuito, para luego descargarlas y oírlas fuera de línea en su aplicación móvil. Otros servicios, como iTunes Match, facilitan la gestión y descarga de bibliotecas personales mediante la nube.

Las tiendas digitales como Amazon Music, QoBuz, SoundCloud y Bandcamp siguen permitiendo la compra de música digital, aunque ahora en muchos casos la compra se realiza en la web y la descarga en la aplicación móvil. En el ecosistema Apple, se puede acceder a la tienda iTunes y gestionar la música a través de la aplicación correspondiente, según el sistema operativo. Para quienes tengan nostalgia de las interfaces del pasado, hay aplicaciones como ClassiPod o SepiaPod que replican la experiencia visual de los iPod en los teléfonos actuales.

¿Cómo descargar música en el celular desde servicios de suscripción?

Para descargar música en el celular mediante servicios de suscripción como Spotify, Apple Music o YouTube Music, debe contar con una suscripción activa y buscar la opción de descarga identificada con un ícono o en menú contextual. Al seleccionar las canciones o listas de reproducción deseadas y habilitar la descarga, estas quedarán almacenadas temporalmente en el dispositivo y podrán reproducirse sin conexión siempre que la suscripción esté vigente.

¿Qué formatos de archivos musicales acepta YouTube Music y cuáles no se pueden reproducir?

YouTube Music acepta formatos de audio como FLAC, M4A, MP3, OGG y WMA para subir y reproducir canciones en su plataforma. Sin embargo, archivos M4P o aquellos que están protegidos contra copia por derechos de autor no son compatibles y no podrán reproducirse en la aplicación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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