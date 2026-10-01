Por: Noticiero 90 minutos

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El Centro de Ciencia, Arte y Tecnología de Cali, conocido como YAWA, celebrará su aniversario el viernes 2 de octubre con una agenda gratuita diseñada para invitar a la comunidad caleña a participar en experiencias innovadoras y entretenidas. La conmemoración busca integrar a las familias y amantes del conocimiento en una jornada especial, cuyo objetivo es fortalecer el sentido de pertenencia hacia este espacio emblemático de la ciudad, según la información divulgada por 90minutos.co.

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La programación dará inicio a las 4:00 p. m. con una función especial 2x1 en el domo de YAWA, un espacio destinado a la divulgación científica y entretenimiento sensorial. Esta actividad temprana permitirá que los visitantes disfruten, en compañía, de las proyecciones y experiencias visuales inmersivas antes del desarrollo central de la celebración vespertina.

A las 6:00 p. m., la plazoleta de YAWA abrirá sus puertas para la bienvenida formal a los asistentes y el primer show de luces láser del evento. Este espectáculo de luces marca la apertura oficial de la noche y antecede uno de los momentos más esperados: la ‘torta mapping’. Programada para las 7:00 p. m., esta experiencia fusionará tecnología, imágenes y luminiscencia en torno a la tradicional torta de cumpleaños. Durante este acto simbólico, el público podrá compartir el pastel, promoviendo la integración en un ambiente festivo y tecnológico.

Posteriormente, a las 7:30 p. m., el Cine YAWA proyectará la película ‘Robot salvaje’, integrando el séptimo arte a la agenda cultural del aniversario. Finalmente, a las 9:00 p. m., el encuentro concluirá con un segundo y último espectáculo de luces láser, cerrando así una jornada de entretenimiento y divulgación científica para todos los públicos.

Un aspecto destacado de la celebración será el lanzamiento del pasaporte digital de YAWA, iniciativa que apunta a extender la experiencia del centro más allá de una sola visita. Este pasaporte será entregado a quienes asistan y brindará acceso a premios y sorpresas futuras, consolidando la relación del público con las actividades del centro.

De acuerdo con la información de 90minutos.co, este evento refuerza el compromiso de YAWA por posicionar la ciencia, el arte y la tecnología como pilares del desarrollo cultural en Cali.

¿Cuál es la programación especial del cumpleaños de YAWA este viernes?

La agenda del aniversario de YAWA inicia a las 4:00 p. m. con una función especial 2x1 en el domo. Desde las 6:00 p. m., las actividades abiertas al público incluyen espectáculos de luces láser, la ‘torta mapping’ con experiencia multimedia, proyección de la película ‘Robot salvaje’ en Cine YAWA y cierre con un show láser a las 9:00 p. m., además del lanzamiento del pasaporte digital.

¿Qué es la ‘torta mapping’ que se presentará en YAWA durante la celebración?

La ‘torta mapping’ es una experiencia que combina luces, imágenes y tecnología aplicadas sobre la tradicional torta de cumpleaños. Utiliza proyección de imágenes para crear efectos visuales innovadores, permitiendo que los asistentes compartan el pastel en un ambiente de espectáculo y participación colectiva, según la información proporcionada por YAWA.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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