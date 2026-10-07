Por: El Espectador

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Piense en el durazno: redondo, jugoso, de tonos amarillos o rojizos y con una piel cubierta de pequeños pelos. Si a esa fruta se le elimina su característica textura vellosa y se le deja la piel completamente lisa, el resultado que se tiene es lo que se conoce como nectarina.

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A primera vista parecen frutas diferentes, pero en realidad la nectarina está mucho más emparentada con el durazno de lo que muchos podrían pensar. La explicación de por qué una tiene piel lisa y la otra aterciopelada se encuentra en su genética. Según información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo del Gobierno de México, ambas frutas pertenecen a la familia Rosaceae, pero se distinguen únicamente por un solo gen. El durazno tiene una variante dominante responsable de su piel con vellosidad, mientras que la nectarina presenta una variante recesiva que da como resultado su distintiva superficie lisa y brillante.

La nectarina, cuyo nombre científico es Prunus persica var. nucipersica, surgió como una variación natural del duraznero. Puede darse el caso de que una semilla de durazno origine un árbol que produzca nectarinas, y también es posible lo contrario. Para mantener las características particulares de la nectarina, se suele recurrir a injertos de yemas sobre portainjertos compatibles. El árbol de la nectarina puede acercarse a alturas de 3 a 5 metros y tiene un tronco recto, con ramas que crecen velozmente. Sus flores, que aparecen antes de que surjan los frutos, pueden variar entre tonos blancos y rosados.

El fruto, una drupa carnosa, se asemeja mucho al durazno en forma y tamaño, con la diferencia fundamental de una piel lisa. La pulpa puede ser blanca o amarilla y en el interior se halla una semilla dura. Sus características como color, textura y sabor dependen tanto de la variedad como del nivel de maduración.

En el aspecto del sabor, a pesar de lo que su nombre sugiere, la nectarina no es necesariamente más dulce que el durazno. El equilibrio entre acidez y dulzura o el nivel de azúcar dependen principalmente de la variedad, el color de la pulpa y cuán maduro esté el fruto.

Las nectarinas se consumen frescas y también pueden ser empleadas en jugos, compotas, postres, ensaladas y mermeladas. Incluso pueden cocinarse o deshidratarse, lo que las hace bastante versátiles. En Colombia, el cultivo de la nectarina no es común y solo se da en zonas puntuales con condiciones muy adecuadas; por eso no hace parte de los principales productos agrícolas del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la diferencia genética entre la nectarina y el durazno?

La única distinción genética clara entre la nectarina y el durazno se encuentra en un gen específico: mientras el durazno manifiesta una variante dominante asociada con la piel vellosa, la nectarina posee una variante recesiva que produce la superficie lisa. Esta particularidad se mantiene mediante injertos para conservar las características del fruto.

¿En qué regiones de Colombia es posible cultivar nectarina?

En Colombia pueden desarrollarse plantas de nectarina en ciertas zonas donde se presentan condiciones ambientales favorables como temperatura, humedad, suelo y agua. Sin embargo, el cultivo no es frecuente ni masivo en el país, por lo que la nectarina no es parte significativa de la producción agrícola habitual colombiana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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