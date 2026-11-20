Por: Noticiero 90 minutos

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La Ludoteca Móvil Guarida de Ilusiones se convirtió en un referente de apoyo psicosocial para la infancia y las familias de Cali y otros municipios del Valle del Cauca, tras el sismo ocurrido el 10 de agosto. La propuesta, liderada por Lina Fernanda Vélez Botero, surge con el objetivo de ayudar a los niños afectados a través de espacios seguros en los que el eje principal es el juego. Según explicó Vélez Botero, quien es psicóloga clínica y especialista en emergencias y desastres, “el juego es el canal de recuperación por excelencia en la infancia”. Desde este enfoque, la Ludoteca ofrece actividades centradas en el arte, la lectura, la interacción social y, por supuesto, la lúdica, brindando oportunidades para que los menores recuperen sus rutinas y resignifiquen las experiencias difíciles vividas a raíz del terremoto.

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Inicialmente, el proyecto tenía una duración prevista de 11 semanas, con la meta de alcanzar a 1.100 niños distribuidos en 21 jornadas en los territorios afectados. Sin embargo, al llegar a ese objetivo, la iniciativa continuó activa y extendió su presencia en distintos sectores y municipios del Valle del Cauca. De acuerdo con la lideresa, entre los lugares más recurrentes se cuentan albergues autogestionados como Altos de Santa Elena y Chiminangos en Cali, así como zonas rurales como Altos de Llanaconas y la buitrera, además de municipios como Roldanillo, Darien, Dagua y Jamundí.

La regularidad en la programación de las actividades ha resultado fundamental, especialmente en espacios donde los niños pocas veces acceden a entornos seguros de recreación. “En Santa Elena vamos cada ocho días, entonces permite que se recupere esa rutina, que se resignifique lo vivido... En algunos sectores los niños no tienen acceso a esos espacios de juego, de tranquilidad, sino que están en otras actividades más propias de la adultez que de la niñez”, señala Vélez Botero. De esta manera, la Ludoteca no solo atiende a la infancia, sino que también acoge a padres, cuidadores y en ocasiones, a docentes de las comunidades visitadas.

En palabras de la encargada, la resignificación tras el impacto del sismo no es únicamente para los niños, sino que involucra a toda la comunidad educativa y familiar. “No solamente hemos llegado a los niños, sino a sus cuidadores, en ocasiones hemos hecho intervenciones con docentes de los colegios también... Ha impactado significativamente”. Esta visión integral permite que, a través del juego y las actividades participativas, se propicie un entorno de aprendizaje, protección y cuidado emocional para todos los involucrados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ayuda la Ludoteca Móvil Guarida de Ilusiones a la salud mental infantil tras el sismo de agosto?

La Ludoteca Móvil Guarida de Ilusiones ayuda a la salud mental infantil proporcionando espacios seguros de juego, arte, lectura e interacción social, lo cual favorece la recuperación psicosocial. Según Lina Fernanda Vélez Botero, el juego es esencial para la recuperación emocional de los niños, ya que les permite resignificar lo vivido y restablecer rutinas perdidas tras la emergencia.

¿En qué comunidades o municipios del Valle del Cauca ha estado presente la Ludoteca Móvil Guarida de Ilusiones?

De acuerdo con la información suministrada, la Ludoteca Móvil ha estado presente en albergues autogestionados como Altos de Santa Elena y Chiminangos, zonas rurales de Cali como Altos de Llanaconas y la buitrera, así como en diversos municipios del Valle del Cauca, incluyendo Roldanillo, Darien, Dagua y Jamundí. La continuidad en estos lugares ha dado la oportunidad a niños y familias de beneficiarse de sus actividades.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.