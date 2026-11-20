Por: Noticiero 90 minutos

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La ciudad de Cali será escenario de una jornada especial de adopción de gatos este 21 y 22 de noviembre, organizada por la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (UAEPA). De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos, la actividad se desarrollará a partir de las 10:00 a. m. en el Centro de Bienestar Animal (CBA), ubicado en la Carrera 56 #7 oeste 315, barrio Bella Suiza. El objetivo de esta convocatoria es brindar una segunda oportunidad a felinos que sobrevivieron al terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto y que, como consecuencia, quedaron sin hogar. Tras recibir atención médica y completar su recuperación, estos animales esperan encontrar una familia dispuesta a entregarles amor y cuidado responsable.

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La Unidad Administrativa Especial de Protección Animal, responsable de velar por el bienestar de los animales en Cali, ha implementado una serie de requisitos para los interesados en adoptar. De acuerdo con los detalles proporcionados en el portal de Noticiero 90 Minutos, quienes quieran integrar uno de estos gatos a su familia deben ser mayores de edad, disponer de tiempo para participar en una entrevista y una capacitación previa, además de garantizar un espacio adecuado para el felino y contar con la estabilidad económica necesaria para asumir su cuidado.

El proceso demanda responsabilidad; por ello, los aspirantes deben presentar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, documentos que respalden sus ingresos económicos, un video mostrando el lugar donde vivirá el gato y garantizar la instalación de mallas de seguridad en ventanas y balcones. Estas medidas buscan prevenir accidentes y asegurar el bienestar del animal en su nuevo entorno. La campaña se apoya en la premisa de que adoptar no solo transforma la vida del animal sino que también brinda al adoptante la oportunidad de encontrar un compañero de vida.

El Centro de Bienestar Animal invita a la comunidad caleña a preferir la adopción antes que la compra de mascotas, con el propósito de disminuir el abandono y darles a estos gatos, que han sobrevivido situaciones difíciles, la esperanza de un futuro mejor. Toda la información aquí recopilada proviene de Noticiero 90 Minutos, garantizando su veracidad y relevancia.

¿Cuáles son los requisitos para adoptar un gato en la jornada de la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal?

Para adoptar uno de los gatos rescatados en la jornada organizada por UAEPA, es necesario ser mayor de edad, tener disponibilidad para una entrevista y capacitación, contar con un espacio adecuado en el hogar, demostrar capacidad económica para mantenerlo, presentar fotocopia de la cédula, documentos de ingresos, un video del lugar donde vivirá el gato e instalar mallas de seguridad en ventanas y balcones.

¿Dónde y cuándo se realiza la jornada de adopción de gatos en Cali?

La jornada de adopción, dirigida por la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal, tendrá lugar los días 21 y 22 de noviembre desde las 10:00 a. m. en el Centro de Bienestar Animal, situado en la Carrera 56 #7 oeste 315, barrio Bella Suiza, Cali, según lo publicado por Noticiero 90 Minutos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.