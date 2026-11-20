Por: Noticiero 90 minutos

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La ciudad de Cali se encuentra en plena preparación para el encendido del alumbrado navideño, un evento esperado que dará inicio el 7 de diciembre y que este año asumirá un sentido especial. De acuerdo con la información de la Alcaldía de Cali recopilada por Noticiero 90 Minutos, el proyecto de alumbrado navideño busca llegar a las 22 comunas de la ciudad e incluirá una temática dedicada a homenajear a las víctimas del terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026. El montaje incluirá más de 3.500 figuras y alrededor de 30 mil instalaciones con luces tipo LED, además de pantallas, novenas y distintas sorpresas que podrán disfrutar los habitantes y visitantes hasta enero.

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‘Navidad en modo esperanza’, como se ha denominado el proyecto este año, se propone enviar un mensaje de resiliencia y solidaridad, exaltando la capacidad de los caleños para sobreponerse a la adversidad. Según Diego Hau, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, se instalará un pesebre de gran formato con iluminación especial en cada una de las 22 comunas y los 15 corregimientos del municipio, llevando la Navidad a todos los rincones urbanos y rurales. Entre las figuras destacadas estarán los Reyes Magos, ángeles, pastores y campanas, enmarcadas por mensajes de fe, esperanza y unión.

Desde el punto de vista económico, la alcaldía ha destinado una inversión aproximada de 27 millones de pesos para desarrollar el alumbrado navideño, con proyecciones de recibir hasta 100 mil visitantes diarios. Esta afluencia podría significar un retorno económico de entre 90 mil y 120 mil millones de pesos, además de la creación de 500 empleos directos y entre 2.000 y 3.000 empleos indirectos, como confirmó Laura Loreto Arias Medina, secretaria de Desarrollo Económico. La meta es fortalecer la economía local, pero también apoyar la recuperación emocional tras el impacto del terremoto.

La iluminación trascenderá el tradicional corredor del bulevar del río, extendiéndose con instalaciones especiales en barrios impactados como Capri, Cuarto de Legua y La Flora. Además, habrá proyecciones en templos icónicos como San Antonio, La Ermita y San Pedro, y alumbrados en los principales accesos de la ciudad y corredores viales. Según líderes comunitarios, descentralizar el alumbrado permite que la alegría y la esperanza lleguen no solo al centro, sino a comunidades que trabajan por convertirse en rutas ecoturísticas, gastronómicas y culturales.

Este esfuerzo colectivo iluminará tanto la zona urbana como rural de Cali, proyectando la Navidad como símbolo de unidad y superación, en un año donde el homenaje a las víctimas y la reactivación local marcan la agenda celebratoria.

¿Cuál es la inversión del alumbrado navideño en Cali y qué impacto económico se espera?

La Alcaldía de Cali ha destinado cerca de 27 millones de pesos para la realización del alumbrado navideño. Se espera que esta inversión genere un flujo de hasta 100 mil visitantes diarios, permitiendo un retorno estimado entre 90 mil y 120 mil millones de pesos, así como la creación de empleos directos e indirectos, estimulando la economía local y el bienestar social, según informó la secretaria de Desarrollo Económico de Cali.

¿Cómo será el cubrimiento del alumbrado navideño en las comunas y corregimientos de Cali?

El proyecto ‘Navidad en modo esperanza’ tiene como objetivo instalar alumbrados y pesebres de gran formato en las 22 comunas urbanas y en los 15 corregimientos rurales del municipio, descentralizando la iluminación navideña. La iniciativa busca llevar mensajes de esperanza, fe y solidaridad a todos los territorios, incluyendo zonas afectadas por el terremoto, así como templos y corredores viales representativos de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.