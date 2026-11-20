Un sismo de magnitud 2,6 se registró en la mañana de este viernes 20 de noviembre en el municipio de Chaparral, Tolima, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento telúrico ocurrió a las 6:59 a. m. y tuvo una profundidad superficial, inferior a los 70 kilómetros.

De acuerdo con la información entregada por la entidad, el epicentro se localizó en inmediaciones de Chaparral, en las coordenadas 3,76 grados de latitud y -75,65 grados de longitud.

Por su cercanía con otros municipios, el evento también fue ubicado a 25 kilómetros de Rioblanco y a 26 kilómetros de San Antonio, ambos en el departamento del Tolima.

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El reporte del SGC indica que el temblor fue detectado por 11 estaciones de monitoreo y que su registro tiene estatus automático.

La entidad también reportó un RMS de 1,7 segundos y un gap de 157 grados como parte de los parámetros técnicos del evento.

Aunque la magnitud fue baja, el movimiento hizo parte de la actividad sísmica registrada en el país durante la jornada.

La información oficial permite conocer la ubicación, profundidad e intensidad del temblor, así como los municipios cercanos al epicentro.

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